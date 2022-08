Vissen in de plastic soup: steeds meer Belgische vissers brengen afval aan land

Steeds meer vissers brengen afval die ze opvissen uit zee terug mee aan land om te recycleren. Dat blijkt uit cijfers van het project Fishing For Litter dat vissers aanzet om het zwerfvuil dat in de visnetten belandt niet meer over boord te gooien, maar mee te nemen.

In 2016 ging het project Fishing For Litter van start. Daarbij is het de bedoeling dat Belgische vissers het zwerfvuil dat in hun netten belandt, niet terug overboord gooien – zoals ze lang deden -, maar deponeren in een Big Bag. Die zakken afval nemen ze mee naar de haven om af te leveren bij een afvalverwerker. De vissers doen dat op vrijwillige basis.

Het enthousiasme voor het project groeide de afgelopen jaren sterk. Waar de Belgische vissers in 2017 twee ton afval aan land brachten, kwam dat in 2020 op 17,7 ton. In 2021 namen 37 van de 64 Belgische vissersschepen deel en werd in totaal 65 ton afval opgehaald. De vissers werden daarom bedankt op een Fishing for Litter bedankingsevent.