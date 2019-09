Het lijkt erop dat de wolven de weg naar België echt hebben teruggevonden. In Wallonië werd nu een vijfde exemplaar geïdentificeerd.

Het dier dat op een vroege ochtend in augustus gefotografeerd werd door een automobilist in het Naamse Havelange, was wel degelijk een wolf die nog nooit eerder in ons land was gezien. Dat zeggen Franse experts nu. Het is echter niet duidelijk of de vijfde wolf van Wallonië nog steeds in ons land vertoeft. Het Waalse wolvennetwerk vond immers nooit nieuwe sporen van het fotomodel.

Het Waalse wolvennetwerk zegt weet te hebben van twee wolven die zich hebben gevestigd in Wallonië; een in de regio rond Neufchâteau en een in de Hoge Venen. De andere drie wolven er al gespot werden, inclusief dit vijfde exemplaar, zouden ook op doortocht geweest kunnen zijn.

In Limburg stijgt intussen de ongerustheid over wolvin Naya en haar welpjes, want zij is al enkele maanden niet meer gezien. Toch is het volgens experts nog te vroeg om te wanhopen: het is niet onlogisch dat een kersvers wolvengezin zich even afsluit van de wereld. Andere 'experts' houden er dan weer een alternatieve mening op na, die we je zeker ook niet willen onthouden.