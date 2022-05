Vier het Feest van de Biodiversiteit in de Plantentuin van Meise

Op 21 en 22 mei organiseert Plantentuin Meise een groot Feest van de Biodiversiteit om zijn 225-jarig bestaan en de Internationale Dag van de Biodiversiteit te vieren. Er staan activiteiten voor jong en oud gepland en de openingsuren worden uitgebreid.

Of je nu rustig of energiek bent, een vroege vogel of een nachtuil: er staat voor elk wat wils op de planning tijdens het Feest van de Biodiversiteit in de Plantentuin van Meise. Een ideaal uitje voor alle leeftijden.

Kruip in de huid van een natuurdetective

Plantentuin Meise nodigt bovendien jong en oud om op avontuur te gaan en een echte natuurdetective te worden. Hoe meer soorten iedereen samen observeert, hoe beter de biodiversiteit van de Plantentuin in kaart wordt gebracht. Zoek tijdens de ‘bioblitz’ van het weekend naar de fauna en flora en ontdek wilde planten, vogels, vleermuizen, paddenstoelen, insecten en nog zoveel meer.

Word een natuurdetective tijdens het Feest van de Biodiversiteit

Er zullen ervaren natuurexperten zijn die je meer info verschaffen, maar je kunt ook het domein verkennen bij dageraad of luisteren naar boeiende lezingen om meer te weten te komen over onze biodiversiteit. Er zal een artisanale markt zijn en verschillende eet- en drinkgelegenheden. Begijn Le Bleu staat geprogrammeerd en voor kinderen is er animatie voorzien.

De Plantentuin zal dit weekend uitzonderlijk open zijn vanaf 5 u ‘s morgens en zaterdagavond zelfs tot 23 u ’s avonds.

Ontdek het volledige programma van het Feest van de Biodiversiteit op plantentuinmeise.be