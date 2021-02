Niet alleen de mensen in Texas lijden onder de extreme kou, ook de dieren hebben het zwaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor de toch al bedreigde zeeschildpadden.

De Amerikaanse staat Texas heeft momenteel te maken met extreem koud weer. Niet alleen de mensen lijden er zwaar onder, ook de dieren hebben het moeilijk. Zeeschildpadden bijvoorbeeld zijn niet bestand tegen de zeer lage temperaturen. Wanneer de temperatuur van het water daalt tot tien graden of nog lager blijven de dieren weliswaar nog wakker, maar ze raken verlamd, schrijft NPR. Ze overlijden dan vaak doordat ze gewond raken, verdrinken of aan wal stranden.

De vijf soorten zeeschildpadden die in Texas voorkomen, zijn allemaal bedreigd. Non-profit organisatie Sea Turtle Inc. stelt dan ook alles in het werk om de dieren te redden. Vrijwilligers hebben ondertussen bijna vijfduizend dieren uit het ijskoude water gehaald en ze zo goed mogelijk aan land ondergebracht. Ze gebruiken daarvoor niet alleen hun eigen opvangcentrum op San Padre Island, ook lokale autoriteiten en inwoners helpen mee door onder andere een congrescentrum en een lanceringssite van SpaceX ter beschikking te stellen.

