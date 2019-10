De Ilulissat ijsfjord in Groenland behoort tot meest bijzondere natuurverschijnselen in de wereld. Fotograaf Casper Rolsted maakte er een prachtige timelapse video van.

De Ilulissat ijsfjord in Groenland behoort tot meest bijzondere natuurverschijnselen in de wereld en staat daarom sinds 2004 op de lijst van werelderfgoederen van Unesco.

De Ilulissat ijsfjord ligt in het westen van Groenland en werd in de loop van duizenden jaren gevormd doordat drijvend ijs zich een weg baande door de rotsen heen. Ondertussen is de fjord vier tot zes kilometer breed en zeventig kilometer lang, maar door de klimaatopwarming groeit deze nog voortdurend. De ijsfjord is gevuld met ijsbergen die van de Sermeq Kujalleq afbrokkelen. Deze gletsjer is de snelst bewegende gletsjer in de wereld.

Fotograaf Casper Rolsted maakt deze prachtige timelapse video van de ijsfjord. Zo kan je duidelijk zien dat de Ilulissat voortdurend in beweging is.