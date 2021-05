In het Bosland kropen twee weken geleden vijf raafjes uit het ei. Nu is het tijd om de diertjes te ringen, maar dat is nog niet zo eenvoudig, blijkt uit deze video van Onze Natuur.

In het Bosland bij Lommel kropen twee weken geleden vijf raafjes uit het ei. Ze hebben nu de perfecte leeftijd om geringd te worden omdat ze nog niet zelf uit het nest kunnen kruipen. Dat ringen gebeurt zodat in kaart gebracht kan worden waar de vogels precies naartoe vliegen. Maar het is nog niet zo eenvoudig om het nest te bereiken want raven bouwen hun nesten hoog in bomen.

Sinds 1865 was de raaf uitgestorven in Vlaanderen, maar nu begint de uiterst intelligente vogel aan een voorzichtige comeback. In 2018 werd voor het eerst weer een ravennest in Vlaanderen ontdekt: in het Meerdaalwoud. En sinds 2020 nestelt een ravenpaar in het Bosland. Vorig jaar kwam er één jonge raaf op de wereld. Dat er dit jaar vijf jonge raafjes in het nest zitten, is dan ook een fijne verrassing.

Volgens boswachter Eddy kan het geen toeval zijn dat de raaf tegelijk met de wolf terug is gekeerd in Vlaanderen. Dat er dit jaar vijf jongen geboren zijn, heeft ook alles te maken met de aanwezigheid van wolven.

Hoe herken je een raaf? Een raaf lijkt op een kraai, maar is een stuk groter, zelfs groter dan een buizerd. Ook heel herkenbaar is de zeer lange en dikke snavel en de waaiervormige staart wanneer de vogel vliegt.

