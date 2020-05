Papegaaiduikertjes vormen hun hele leven een koppel, maar de winters brengen ze gescheiden door op zee. In de lente wachten ze ongeduldig op het weerzien.

Op de eilanden Skokholm en Skomer in Wales leven in totaal meer dan 30.000 papegaaiduikertjes. De twee eilanden maken deel uit van Pembrokeshire Coast National Park en de rotsachtige kusten zijn ideaal voor deze mooie vogels.

Papegaaiduikertjes vormen een band die hun hele leven duurt en ze worden gemiddeld 25 jaar oud. De oudste papegaaiduiker op Skomer Island is zelfs 38 jaar oud. Ze leven acht maanden van het jaar op zee waar ze jagen op vissen. In april keren ze terug naar een van de twee eilanden waar ze samen met hun partner een nest graven van wel een meter diep. Dat nest bedekken ze met gras en andere nestmaterialen.

Puffin Couple Reunited | Wales: Land of the Wild Puffin pairs spend their whole winter apart - then reunite with a kiss. ❤️ Geplaatst door BBC Cymru Wales op Woensdag 29 mei 2019

Begin mei legt het vrouwtje één ei dat vader en moeder om de beurt uitbroeden. Na een week of zes wordt het kleine papegaaiduikertje, dat dan nog maar zo'n veertig gram weegt, geboren. Nog zes weken blijft het kleintje veilig in het nest waar vader en moeder samen voor het jonge vogeltje zorgen.

Eind juli is de jonge papegaaiduiker nog niet volgroeid, maar toch verlaat hij of zij dan al het nest. In het holst van de nacht trekt het vogeltje er helemaal alleen op uit omdat het in het donker minder kwetsbaar is voor roofdieren. Dan begint een lange tijd op zee. Na het verlaten van het nest blijven een papegaaiduikers twee jaar op zee. Daarna trekken ze terug naar het eiland om een partner te zoeken waar ze vervolgens zelf een levenslange verbintenis mee aangaan.

. © Getty Images

Op Skokholm wonen vrijwel geen mensen, maar je kan er wel overnachten in een boederij en bijbehorende stallen uit de achttiende eeuw. In totaal is er plaats voor twintig gasten verspreid over verschillende kamers. Behalve papegaaiduikers leven er talloze andere vogels op de Skokholm en Skomer. Onder andere Noordse pijlstormvogels, Noordelijke stormvogeltjes, zeekoeten, alken en meeuwen komen er massaal voor.

Vuurtoren op Skokholm, gebouwd in 1915. © Getty Images

