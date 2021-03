Video: de wolf is terug in Gelderland

Niet alleen in België, ook in de Nederlandse provincie Gelderland is de wolf terug van weggeweest. In dit filmpje wordt mooi uitgelegd hoe zijn komst de natuur ten goede komt.

Hoe herken je een wolf? Hoe moet je je gedragen wanneer je met of zonder hond wandelt in een gebied waar wolven leven? Is het gevaarlijk om een wolf tegen te komen? En waarom leveren wolven een waardevolle bijdrage aan de natuur? In deze video krijg je antwoord op al die vragen. Lees ook ons dossier over de terugkeer van de wolf in België Hoe herken je een wolf? Hoe moet je je gedragen wanneer je met of zonder hond wandelt in een gebied waar wolven leven? Is het gevaarlijk om een wolf tegen te komen? En waarom leveren wolven een waardevolle bijdrage aan de natuur? In deze video krijg je antwoord op al die vragen.