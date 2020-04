In het Wildpark van Han-sur-Lesse zijn in februari twee baby-veelvraatjes geboren. Dat is bijzonder omdat deze dieren al sinds de prehistorie uitgestorven zijn in België.

De diertjes werden twee maanden geleden al geboren, maar moeder en de tweeling kwamen pas zojuist uit het hol. Moeder veelvraat Skally trok zich in februari terug in haar hol. Daarna kwam ze af en toe tevoorschijn met soms twee kleine veelvraatjes in haar bek die ze van het ene schuilhol naar het andere schuilhol verplaatste. Op die manier heeft ze dus al twee maanden voor haar kroost gezorgd.

Een zwangerschap van een veelvraat verloopt nogal bijzonder. Na de bevruchting gaat de verdere ontwikkeling ervan in de pauzestand. Pas aan het einde van de herfst gaat de groei verder. De echte duur van de zwangerschap bedraagt slechts veertig dagen.

In het Wildpark hebben de marterachtige dieren een groot verblijf met zeven schuilplaatsen. De eerste weken na de geboorte zijn kleine veelvraatjes volledig hulpeloos en blind. Gedurende die periode heeft moeder Skally helemaal zelfstandig voor de jonge diertjes gezorgd.

De dierenverzorgers hebben wel verschillende keren geprobeerd om een medische controle bij de kleintjes te doen, maar dat liet Skally niet toe. Halverwege april konden de verzorgers eindelijk een check-up doen. Het blijken een jongetje en een meisje te zijn en ze verkeren in goede gezondheid.

Wildpark van Han-sur-Lesse besloot in 2015 om twee veelvraten op te nemen in het park, een mannetje uit Zweden en een vrouwtje uit Rusland. Het bleek gelukkig goed te klikken tussen de twee. Vally en Skally zijn belangrijk voor de genetica van deze diersoort. Twee jaar geleden werd er al een kleintje geboren, maar dat liep helaas niet goed as. Al na enkele maanden overleed de kleine Grahma aan een infectie. Dit keer lijkt het beter te gaan.

Zodra het Wildpark opnieuw de deuren mag openen, kan iedereen het gelukkige gezinnetje komen bekijken.

