Van een berenselfie tot verliefde raven: dit zijn de winnaars van Wildlife Photographer of the Year wedstrijd

De Wildlife Photographer of the Year wedstrijd is al aan zijn 57e editie toe. Het is de meest prestigieuze natuurfotowedstrijd in de wereld en zoals ieder jaar zijn ook dit jaar de foto's weer schitterend. De jury moest een keuze maken uit 50.000 foto's afkomstig van fotografen uit 95 landen.

De wedstrijd wordt georganiseerd door het Natural History Museum in Londen. De honderd mooiste foto's van de huidige editie zijn daar tot en met 15 juni 2022 te zien.







Wildlife Photographer of the Year 2021 © Laurent Ballesta, Wildlife Photographer of the Year 2021 Laurent Ballesta won de hoofdprijs met zijn foto van een paar groupers (soort tandbaarzen) die in een wolk van eitjes en sperma zwemmen. De foto werd gemaakt in Frans Polynesië.







Wildlife Photographer of the Year 2021 © Vidyun R. Hebbar, Wildlife Photographer of the Year 2021 Young Grand Title Winner is Vidyun R. Hebbar met deze foto van een visnetspin in India.







Wildlife Photographer of the Year 2021 © Adam Oswell, Wildlife Photographer of the Year 2021 Een olifant moet, tot de schrik van de fotograaf, kunstjes onderwater doen in een dierentuin in Thailand.







Wildlife Photographer of the Year 2021 © Andrés Luis Dominguez Blanco, Wildlife Photographer of the Year 2021 Spotvogel tussen de zonnebloemen in Spanje.







Wildlife Photographer of the Year 2021 © Angel Fitor, Wildlife Photographer of the Year 2021 Twee cichliden vechten in het Tanganyikameer in Centraal-Afrika.







Wildlife Photographer of the Year 2021 © Brent Stirton, Wildlife Photographer of the Year 2021 Een verzorgster in een dierenopvang in Zuid-Afrika. Chimpansees die wees geworden zijn doordat hun ouders zijn gedood om het vlees, worden er liefdevol opgevangen en verzorgd.







Wildlife Photographer of the Year 2021 © Gil Wizen, Wildlife Photographer of the Year 2021 Een zeer giftige phoneutria spin die ongeveer zo groot is als een hand temidden van haar nakomelingen.







Wildlife Photographer of the Year 2021 © Gil Wizen, Wildlife Photographer of the Year 2021 Een oeverspin maakt een bolletje zijde om haar eitjes in te leggen.







Wildlife Photographer of the Year 2021 © Javier Lafuente, Wildlife Photographer of the Year 2021 Een kaarsrechte weg splitst een moerasgebied in tweeën.







Wildlife Photographer of the Year 2021 © João Rodrigues, Wildlife Photographer of the Year 2021 Twee parende ribbensalamanders in Portugal.







Wildlife Photographer of the Year 2021 © Lasse Kurkela, Wildlife Photographer of the Year 2021 Een Taigagaai in Finland.







Wildlife Photographer of the Year 2021 © Majed Ali, Wildlife Photographer of the Year 2021 Een berggorilla sluit zijn ogen in de regen.







Wildlife Photographer of the Year 2021 © Martin Gregus, Wildlife Photographer of the Year 2021 Twee vrouwelijke ijsberen spelen in het water in Canada.







Wildlife Photographer of the Year 2021 © Shane Kalyn, Wildlife Photographer of the Year 2021 Twee raven maken elkaar het hof in Canada.







Wildlife Photographer of the Year 2021 © Stefano Unterthiner, Wildlife Photographer of the Year 2021 Twee rendieren op Spitsbergen vechten om het behoud van hun harem.