Uitbarsting van IJslandse vulkaan Katla verwacht

'Deze emissies wijzen op significante activiteiten binnen de vulkaan', zei vulkanologe Evgenia Ilyinskaya van de Universtiteit van Leeds op de IJslandse omroep RÚV. Om deze hoeveelheid gas vrij te maken, moet er magma zijn opgebouwd. De metingen zijn gedaan per vliegtuig.

De Katla ligt in het zuiden van IJsland, twintig kilometer ten oosten van Eyjafjallajökull, waarvan de uitbraak in 2010 al het luchtverkeer over de Noord-Atlantische Oceaan tot stilstand bracht. De Katla barstte voor het laatst uit in 1918. Historisch gezien gebeurt dit elke 40 tot 80 jaar.

Katla is over tijd

'De Katla is te laat', zei Sara Barsotti van het Icelandic Meteorological Bureau donderdag. 'We weten wel dat hij uitbreekt, maar niet wanneer'. Bij een eruptie kan zijn as tot 30 kilometer in de atmosfeer worden geslingerd.

Tot dusver hebben geologen in IJsland geen alarmerende veranderingen gevonden in de dagelijkse metingen van de Katla. Maar de hoge CO2-incidentie werpt nu een nieuw licht op de zaak, zei Barsotti. Ze gaf echter toe dat dit soort metingen vanuit een vliegtuig relatief nieuw is. Er zijn nog steeds onvoldoende gegevens voor uitspraken over de temporele evolutie van CO2-emissies.

Ilyinskaya waarschuwde: 'We moeten de Katla in de gaten houden'. Met de huidige metingen kan niet worden gezegd of de emissies stabiel zijn of zijn toegenomen. 'Van andere vulkanen in Hawaii en Alaska is bijvoorbeeld bekend dat ze de CO2-uitstoot weken of jaren voor de uitbarsting doen toenemen', zei de onderzoekster.

De Katla is niet de enige vulkaan die IJslandse vorsers in het oog houden. Ook de Hekla en de Öræfajökull kunnen elk moment uitbreken.