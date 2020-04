In Pairi Daiza zijn twee gouden takins geboren. Deze hoefdieren uit het Chinese hooggebergte zijn met uitsterven bedreigd.

Gouden takins zijn krachtige dieren met een felgouden vacht. Ze combineren de behendigheid van een berggeit met de spierkracht van een stier. Gouden takins leven in de natuur uitsluitend in het Qin-gebergte in de Zuid-Chinese provincie Shaanxi. Door hun beperkte leefgebied zijn ze extra vatbaar voor uitsterven door menselijke activiteit. Door de jacht en habitatverlies is de populatie in de afgelopen 24 jaar met dertig procent afgenomen.

Kwetsbare dieren

Om die reden heeft dede IUCN (International Union for the Conservation of Nature) de gouden takins recentelijk op de rode lijst geplaatst van 'kwetsbare' dieren. Met de gouden takins die in dierentuinen leven, gaat het gelukkig wel goed. De groep in Pairi Daiza is met de twee nieuwe geboortes uitgebreid tot zeven dieren.

Gouden takins © Pairi Daiza

Ouders zijn het alfamannetje Pchan-Ku en zijn vrouwtjes Yein en Wei. Daarnaast behoren ook de in 2019 geboren kalfjes Zhanshi en Wenzi tot de kudde.

De twee nieuwe geboortes werden op 13 maart en 20 maart vastgesteld door de verzorgers. Het geslacht van de jonge dieren werd nog niet bepaald om de dieren niet onnodig lastig te vallen. Ook namen hebben de kleintjes daarom nog niet. Zo'n drie weken na hun geboorte, zijn de eerste grote risico's geweken en lijken beide kleintjes in goede gezondheid te verkeren. Dat is goed nieuws voor het Europese conservatieprogramma (ESB, European Studbook Programme) waar Pairi Daiza met haar gouden takins aan deelneemt.

. © Pairi Daiza

Mythologische status

In China en Bhutan heeft de takin een haast mythologische status. Volgens bepaalde overleveringen zou zelfs de bekende mythe van het Gulden Vlies, waarbij de Griekse held Jason en zijn argonauten op een jarenlange queeste gaan om een gouden vacht te ontvreemden bij de god Chrysomallos, geïnspireerd zijn op de vacht van de gouden takin.

De gouden takins zijn in Pairi Daiza te zien in hun bergachtige territorium naast dat van de reuzenpanda's. Nu nog even wachten tot de coronacrisis voorbij is.

. © Pairi Daiza

