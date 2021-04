In Safaripark Beekse Bergen zijn twee gevlekte hyena's geboren. Onlangs kwam in hetzelfde park een kuifmangabey ter wereld, wereldwijd het enige jong van deze apensoort dat te bewonderen is in een dierentuin.

In Safaripark Beekse Bergen, even voorbij de Nederlandse grens in Hilvarenbeek, zijn onlangs twee gevlekte hyena's geboren. De pups zullen meteen door het publiek te bewonderen zijn als het dierenpark zoals voorzien - maar nog afhankelijk van de evolutie van de coronacijfers in Nederland - heropent op 11 mei.

De geboorte van twee hyena's kan volgens de Beekse Bergen een belangrijke bijdrage leveren aan het kweekprogramma voor de soort. Het doel daarvan is om een uitgebreide populatie in dierentuinen te houden als back-up voor de bedreigde in het wild levende populaties.

De gevlekte hyena heeft het in het wild moeilijk omdat het leefgebied, in Sub-Saharaans Afrika, steeds kleiner wordt door het bouwen van steden en het aanleggen van wegen. Ook de jacht vormt een bedreiging voor de soort, de grootste en luidruchtigste onder de hyena's.

Een jonge gevlekte hyena in het wild. © Getty Images

Safaripark Beekse Bergen heeft nu in totaal elf gevlekte hyena's, verdeeld over twee verschillende groepen. 'Een van de groepen bestaat uit zeven dieren en dat is een van de grootste groepen in Europa', zegt verzorger Mariska Vermij-Van Dijk. 'Vanwege het dominante gedrag van de hyena's kan het pittig zijn om meerdere dieren bij elkaar te plaatsen. In ons park lukt dit wel, mede doordat wij zo'n groot verblijf hebben.'

De pups werden geboren in een zelf door de moeder gegraven hol in de grond, maar komen nu stilaan bovengronds een kijkje nemen. 'We hopen dat we op 11 mei onze deuren mogen openen, zodat bezoekers de jongen kunnen zien', zegt Vermij-Van Dijk.

Kuifmangabey ter wereld gekomen

Begin april kwam in de Beekse Bergen een kuifmangabey ter wereld. Het geslacht van het kleine diertje is nog niet bekend. 'Het gaat heel goed met het jong. We hebben hem of haar al zien drinken bij moeder Mona. Zij beschermt haar kleine goed, waardoor we het jong nog niet van dichtbij hebben kunnen zien. We weten dus nog niet of het om een mannetje of vrouwtje gaat', vertelt hoofd dierenverzorging Kris Jansen.

De kuifmangabey leeft in de subtropische en tropische regenwouden in Congo, maar het aantal dieren in het wild neemt in snel tempo af. 'Dat heeft te maken met de verwoesting van hun leefgebied door boskap, mijnbouw en het aanleggen van wegen en spoorwegen, zegt Jansen. Maar ook de jacht op de dieren om het vlees speelt een rol in de achteruitgang.

'Daarnaast heeft de kuifmangabey te maken met oorlog in hun leefgebied', zegt Jansen. De dieren hebben dan ook het stempel 'kwetsbaar' gekregen. Daarom is er een fokprogramma voor deze diersoort gestart in dierentuinen. 'We zijn dan ook ontzettend blij dat we met deze geboorte een grote bijdrage kunnen leveren aan dit programma', aldus Jansen.

Communiceren via de kuif

De kuifmangabey is, zoals de naam al doet vermoeden, te herkennen aan de kuif bovenop zijn kop. Deze gebruikt hij om te communiceren. Normaal gesproken staat de kuif recht omhoog, maar als deze dieren zich bedreigd voelen, beweegt de kuif een beetje op en neer. Door zijn kuif naar achteren te richten, laat een aap zien dat hij boos is. Kuifmangabey's communiceren daarnaast via geluiden met elkaar. Zo laten mannetjes met een enorm harde roep aan elkaar weten dat ze er zijn. Deze roep is op kilometers afstand te horen.

Deze diersoort leeft hoog in de boom en komt heel af en toe naar beneden om te drinken of om voedsel te zoeken. De kuifmangabey eet onder meer vruchten, bladeren en bloemen. Doordat deze apen in bomen leven, kunnen ze ook enorm goed klimmen. Daarnaast kunnen ze tot wel vijf meter ver springen. Hierbij is hun lange staart heel handig: deze zorgt voor evenwicht tijdens het lopen en springen door de bomen.

