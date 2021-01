De klimaatverandering leidt tot een verschuiving van de regengordel - de nauwe band van intense neerslag vlak bij de evenaar. Een studie in Nature waarschuwt voor grote gevolgen voor de voedselproductie van miljarden mensen.

Uit de studie blijkt dat het effect op de gordel verschillend is op verschillende plekken in de wereld. Boven Azië warmt de atmosfeer sneller op, onder meer door smeltende gletsjers in de Himalaya en een verminderd sneeuwpak in de noordelijke regio's. Maar in de westelijke hemisfeer spelen andere mechanismen. Daar zal een verzwakking van de Golfstroom net het tegenovergestelde effect hebben.

Het gevolg is dat de regengordel in de oostelijke hemisfeer naar het noorden verschuift, terwijl de verschuiving in het westelijke halfrond zuidelijk is.

Voedselproductie

De concrete gevolgen voor de bevolking in de getroffen regio's zijn niet te onderschatten, zeggen de onderzoekers. De verschuiving betekent voor het zuidoosten van Afrika en Madagaskar meer droogtestress. Het zuiden van India zal dan weer kampen met meer intense overstromingen door de meer noordelijk opschuivende gordel. De omgekeerde beweging boven de Grote Oceaan en de Atlantische Oceaan zal dan weer leiden tot grotere droogtestress in Midden-Amerika.

Madagaskar © Getty Images

'Ons werkt toont aan dat de klimaatverandering de positie van de regengordel in tegenovergestelde richting doet opschuiven in twee longitudinale sectoren die samen bijna twee derde van de wereld beslaan', zegt Antonios Mamalakis, doctor Ingenieurskunde aan de Colorado State University. 'Dat proces zal een waterval aan effecten veroorzaken op de beschikbaarheid van water en de voedselproductie op uiteenlopende plekken in de wereld.'

De onderzoekers baseren hun simulatie op 27 vooraanstaande klimaatmodellen. Belangrijk is wel dat ze daarbij uitgaan van een verder stijgende uitstoot van broeikasgassen tot het einde van de eeuw. Volgens Mamalakis bleef de verschuiving lang onopgemerkt, precies omdat de verschuiving tegengesteld is in verschillende hemisferen. Veel modellen gingen tot nog toe uit van wereldwijde gemiddelden en vonden dus geen verschuiving.

