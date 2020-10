Op de hoogste top van Afrika, de bijna 6.000 meter hoge Kilimanjaro, woedt een brand die voorlopig nog niet geblust raakt.

Bij de top van de 5.895 meter hoge Mount Kilimanjaro in Tanzania woedt een brand. De brand brak op zondagmiddag 11 oktober uit. Ondanks pogingen van de lokale bewoners en de brandweer om de brand te blussen, blijven de vlammen voorlopig om zich heengrijpen. Door het soort begroeiing op de helling van de berg kan de brand zich gemakkelijk verspreiden en blussen op zo'n hoogte is natuurlijk niet eenvoudig.

De brand is zichtbaar vanuit het stadje Moshi dat op zo'n dertig kilometer van de Kilimanjaro af ligt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Wel dat die uitbrak in Whona, een rustplaats voor de vele toeristen die de klim naar de top wagen. Ongeveer 50.000 toeristen trekken jaarlijks naar de top.

Kilimanjaro © Reuters

