Dit weekend organiseert Vogelbescherming Vlaanderen voor het achttiende jaar op rij het 'huismussentelweekend'. Nu we vanwege de strenge coronamaatregelen in 'ons kot' moeten blijven, hoopt de organisatie stiekem op meer deelnemers dan vorig jaar.

In 2019 telden ongeveer 4.000 deelnemers de huismussen in hun eigen tuin of onmiddellijke omgeving. Meedoen is eenvoudig en plezant en neemt maar 5 tot 10 minuten in beslag, aldus Vogelbescherming Vlaanderen.

Je gaat bij voorkeur in de ochtend buiten staan, en telt hoeveel huismusmannetjes je gelijktijdig hoort en/of ziet tsjilpen. Daarna is nog 2 minuten nodig om het telformulier op de mussenwebsite in te vullen. Op die website staan nog extra tips om huismussen gemakkelijk(er) te leren herkennen en tellen.

Vogelbescherming Vlaanderen stelt nog dat het niet hoeft om twee dagen huismussen te tellen. Eén van de twee weekenddagen volstaat.

