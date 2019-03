Tien keer meer invasieve soorten op Galápagoseilanden dan gedacht

Onderzoekers hebben op de Galápagoseilanden tien keer meer niet-inheemse soorten aangetroffen dan tot nu toe werd aangenomen.

Op de Galápagoseilanden, die de status van Unesco Werelderfgoed hebben, gelden strenge regels om de komst van invasieve soorten te voorkomen.

Meer dan vijftig niet-inheemse soorten hebben hun weg gevonden naar de Galápagoseilanden, blijkt uit een studie die die is verschenen in het vakblad Aquatic Invasions. Tot nu toe waren er slechts vijf bekend.

'Dit is een verbazingwekkende ontdekking, vooral omdat we voor deze studie maar een klein deel van de eilanden onderzocht hebben', zegt Greg Ruiz, mede-auteur en zeebioloog bij het Smithsonian Environmental Research Center in de VS.

Veiligheidsmaatregelen

Zeeschede, zeewormen en mosdiertjes maken de meerderheid uit van de niet-inheemse soorten. Bijna al die soorten lijken naar de eilanden te zijn gebracht door schepen vanuit tropische zeeën over de hele wereld. Enkele soorten die het meest zorgen baren, zijn de Amathia verticillata, een mosdiertje dat leidingen en vistuig vervuilt en zeegrassen doodt, en het schelpdier Leiosolenus aristatus, dat volgens de onderzoekers in koralen van de Galápagoseilanden boort.

Het gebied kent al strenge maatregelen op het gebied van bioveiligheid. Internationale schepen die aanmeren mogen dat alleen in een van de hoofdhavens doen. Daar worden ze geïnspecteerd. Als er niet-inheemse soorten worden aangetroffen, moeten de schepen weer vertrekken en eerst de romp laten reinigen. Daarna volgt een tweede inspectie.

Panamakanaal

De risico's blijven echter hoog, zeggen de auteurs. Ze wijzen onder meer op de uitbreiding van het Panamakanaal in 2015, wat het risico op de komst van de koraalduivel (Pterois volitans) uit de Indische en Grote Oceaan vergroot. Deze koraalduivel is een roofdier dat al te vinden is in het Caraïbische gebied en dat zich waarschijnlijk ook goed thuis zal voelen bij de Galápagoseilanden.

De Galápagoseilanden liggen bij de evenaar in de Pacifische Oceaan, ongeveer 1000 kilometer ten westen van Ecuador. Ze staan bekend om hun opmerkelijke biodiversiteit. Maar die kennis leidde ook tot toenemend verkeer naar de eilanden. In 1938 woonden er 700 mensen, momenteel zijn dat er 25.000. Jaarlijks meert een kwart miljoen toeristen aan.