Thailand heeft een grootschalig offensief met DNA-tests aangekondigd om de illegale handel in grote katten te stoppen.

Deze week werd een tijgerkwekerij gesloten nadat er via DNA-tests werd ontdekt dat twee tijgerwelpen binnengesmokkeld waren. Dat meldt de Thaise krant de Bangkok Post.

In Thailand worden al een tijd DNA-tests gebruikt om illegale dierensmokkel op te sporen. Na een controle en DNA-onderzoek bij tijgerboerderij Mukda Tiger Park & Farm bleek dat twee van de tijgerwelpen, Khao Mao en Khao Pluak, niet de biologische kinderen van een tijgerpaar in het park zijn. Daardoor is er een groot vermoeden dat de welpen werden binnengesmokkeld. De Thaise parkbeheerder is aangeklaagd.

De tijgerboerderij in Mukdahan moet nu al voor de tweede keer dit jaar sluiten. De boerderij werd ook in januari voor een maand gesloten, nadat in november uit DNA-tests bij nog eens vier jonge dieren was gebleken dat ook zij waarschijnlijk waren binnengesmokkeld. Het park, dat 46 tijgers herbergt, kan nu zijn vergunning verliezen.

De Thaise autoriteit voor natuur- en dierenbescherming kondigde aan dat het 1.500 tijgers in 39 tijgerboerderijen over heel Thailand zal controleren. Veel tijgerboerderijen beweren 'kinderboerderijen' te zijn, maar er zijn sterke aanwijzingen dat achter de schermen de dieren worden geslacht voor de illegale handel in tijgerlichaamsdelen.

'Thailand's aankondiging is een belangrijke stap tegen de tijgersmokkel in Azië en de rest van de wereld', zegt het WWF. 'De tijgerboerderijen spelen hierbij een sleutelrol. Door het fokken van tijgers voeden ze de illegale tijgerhandel', zegt Kathrin Samson, tijgercoördinator bij WWF Duitsland.

Het WWF roept op tot de geleidelijke sluiting van de boerderijen en hoopt dat andere landen in Zuidoost-Azië, zoals Laos, Vietnam, Cambodja en vooral China, het Thaise voorbeeld volgen.

Deze week werd een tijgerkwekerij gesloten nadat er via DNA-tests werd ontdekt dat twee tijgerwelpen binnengesmokkeld waren. Dat meldt de Thaise krant de Bangkok Post. In Thailand worden al een tijd DNA-tests gebruikt om illegale dierensmokkel op te sporen. Na een controle en DNA-onderzoek bij tijgerboerderij Mukda Tiger Park & Farm bleek dat twee van de tijgerwelpen, Khao Mao en Khao Pluak, niet de biologische kinderen van een tijgerpaar in het park zijn. Daardoor is er een groot vermoeden dat de welpen werden binnengesmokkeld. De Thaise parkbeheerder is aangeklaagd.De tijgerboerderij in Mukdahan moet nu al voor de tweede keer dit jaar sluiten. De boerderij werd ook in januari voor een maand gesloten, nadat in november uit DNA-tests bij nog eens vier jonge dieren was gebleken dat ook zij waarschijnlijk waren binnengesmokkeld. Het park, dat 46 tijgers herbergt, kan nu zijn vergunning verliezen. De Thaise autoriteit voor natuur- en dierenbescherming kondigde aan dat het 1.500 tijgers in 39 tijgerboerderijen over heel Thailand zal controleren. Veel tijgerboerderijen beweren 'kinderboerderijen' te zijn, maar er zijn sterke aanwijzingen dat achter de schermen de dieren worden geslacht voor de illegale handel in tijgerlichaamsdelen. 'Thailand's aankondiging is een belangrijke stap tegen de tijgersmokkel in Azië en de rest van de wereld', zegt het WWF. 'De tijgerboerderijen spelen hierbij een sleutelrol. Door het fokken van tijgers voeden ze de illegale tijgerhandel', zegt Kathrin Samson, tijgercoördinator bij WWF Duitsland. Het WWF roept op tot de geleidelijke sluiting van de boerderijen en hoopt dat andere landen in Zuidoost-Azië, zoals Laos, Vietnam, Cambodja en vooral China, het Thaise voorbeeld volgen.