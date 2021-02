Texel heeft een intentieverklaring getekend van het Wereld Natuur Fonds om als eerste Nederlandse eiland een 'Plastic Smart City' te worden.

Toerisme levert wereldwijd een flinke bijdrage aan de plasticvervuiling. Dat geldt in het bijzonder voor de Middellandse Zee, maar ook voor de Waddenzee en -eilanden. Dat betekent tegelijk dat de toeristische industrie een stevige bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de hoeveelheid plasticafval.

Texel wil daar graag een bijdrage aan leveren en heeft daarom de intentieverklaring 'Plastic Smart Cities' getekend. Plastic Smart Cities is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds om steden en toeristische bestemmingen plasticvrij te maken. Burgemeester Uitdehaag van Texel is enthousiast over de samenwerking: 'Het zou fantastisch zijn als er straks in onze prachtige natuur geen plastic meer te vinden is, dat vind ik een mooi streven.'

De komende tijd moet nog concreet worden hoe Texel er precies voor gaat zorgen dat het eiland plasticvrij wordt. Bij de verlening van vergunningen voor evenementen zal bijvoorbeeld het gebruik van wegwerpplastic ontmoedigd worden en in ieder dorp zullen tappunten voor water komen zodat mensen daar hun eigen flesjes kunnen vullen.

De plannen zullen samen met het Wereld Natuur Fonds en Texel Plastic Vrij uitgewerkt worden. Texel Plastic Vrij is een vrijwilligersorganisatie die oorspronkelijk werd opgericht door drie bejaarden die toekomstige generaties niet met het afval van hun generatie wilden opzadelen. Deze organisatie is ondertussen flink gegroeid en zorgt onder andere voor 'beach clean ups' en voor voorlichting op scholen en in winkels.

Het initiatief heeft ook de steun van tweevoudig olympisch kampioen windsurfen en Texelaar Dorian van Rijsselberghe: 'Als ereburger van Texel en als oceaanambassadeur van WWF ben ik natuurlijk heel erg blij met deze stap. Ik heb wereldwijd op zoveel plekken gesurft en echt overal is plastic in zee. Verschrikkelijk! Mijn eigen surf-event Waves organiseerde ik in 2019 al zo plasticvrij mogelijk, onder andere met statiegeld-bekers. We hebben toen ruim 6500 wegwerpbekers bespaard en met diezelfde actie 6500 euro voor WWF opgehaald. Mooi toch?'

