Tasmanië: stop met het maken van selfies met de schattige wombats

Ze zijn superschattig, niet bang voor mensen en daarom onweerstaanbaar voor toeristen. Maar de Australische wombats ondervinden wel degelijk stress wanneer ze opgetild en geaaid worden om met toeristen te poseren voor een selfie. Daarom vragen de toeristische autoriteiten van Tasmanië, waar de wombats in groten getale voorkomen, toeristen een eed af te leggen waarin ze beloven de dieren te respecteren en wild te laten zijn.

Kangoeroe's, koalabeertjes en wombats zijn de drie bekendste en schattige dieren in Australië. Vooral de wombats, een soort wandelende teddyberen, stelen de harten van de toeristen. Ze trekken zelfs speciaal naar Maria Island, een klein onbewoond eiland voor de kust van Tasmanië, om de knuffelige diertjes te zien. In een paar jaar tijd is het aantal toeristen naar Maria Island verdubbeld tot zo'n 31.000 per jaar. Ze willen allemaal graag op de foto met een wombat en posten hun foto's massaal online.

Maar ook al zijn wombats heel benaderbaar en lopen ze vlak langs je, het blijven wilde dieren die je de ruimte moet geven. En ook al rennen ze niet weg wanneer je ze optilt of aait, wil dat niet zeggen dat ze dat prettig vinden. Integendeel, zeggen rangers, de diertjes ondervinden er wel degelijk stress door.

Daarom vraagt de toeristische dienst van Tasmanië bezoekers al jaren om de wombats en andere dieren te respecteren, maar dat heeft tot nu toe niet voldoende geholpen. Ze gooien het nu over een andere boeg. Toeristen wordt bij aankomst op Maria Island gevraagd een eed af te leggen waarin ze beloven de dieren met rust te laten:

'Ik beloof dat ik de harige en gevederde bewoners van Maria Island zal respecteren en beschermen. Ik zal onthouden dat jullie wild zijn en ik beloof jullie wild te houden. Wombats, wanneer jullie langslopen, zal ik jullie niet achterna lopen met mijn selfiestick of te dichtbij jullie baby's komen. Ik zal jullie niet omsingelen of proberen op te tillen. Ik zal erop letten dat ik geen afval of voedsel achterlaat. Ik beloof jullie wild te laten blijven.'

De eed geldt niet alleen voor wombats, maar ook voor andere inwoners van Maria Island zoals de grijze reuzenkangoeroe, Bennettswallaby's en Tasmaanse duivels. De eed is ondertussen door bijna 700 mensen online ondertekend.

Niet alleen Tasmanië, maar veel andere natuurgebieden worstelen met toeristen die met wilde dieren op de foto willen. Volgens World Animal Protection is tenminste een kwart van alle online geposte foto's van wilde dieren problematisch. Daarom zouden dat soort foto's - zoals selfies met wombats - voorzien moeten worden van een label waarin gewezen wordt op het dierenwelzijn. Op die manier zou het viraal gaan van ongewenste dierenfoto's voorkomen kunnen worden.