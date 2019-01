Tanzania beschermt waardevol Magombera-woud als natuurgebied

Wetenschappers stelden al in de jaren 1970 vast dat het Magombera woud niet alleen ecologisch bijzonder waardevol was, maar gevaar liep door illegale activiteiten zoals stroperij en ontbossing voor houtskool. Ze voorspelden dat het woud tegen 2018 verdwenen zou kunnen zijn als er geen beschermende maatregelen genomen zouden worden.

Sindsdien is een beschermingsprogramma in het leven geroepen onder leiding van de Universiteit van York in Groot-Brittannië. Dat programma toonde met de steun van lokale gemeenschappen de ecologische waarde van het gebied aan en het belang voor het land en de omwonenden. Vorig jaar haalde het project de doelstelling van 1 miljoen dollar voor de bescherming van het woud.

Nu laat de Tanzaniaanse regering officieel weten dat ze er een natuurreservaat uitroept van 2615 hectare om de waardevolle planten en dieren in het woud te beschermen.

Bijlen en machetes

'Toen ik vijftien jaar geleden in het woud begon te werken, was meteen duidelijk dat dit een ecologisch belangrijke plek is', zegt Andy Marshall, projectleider bij de University of York. 'Maar ook het geluid van machetes en bijlen was er constant te horen.'

De wetenschappers gingen samen met de dorpelingen op zoek naar alternatieve bronnen van hout en zochten methoden om de bosbranden, invasieve lianen en de houtkap tegen te gaan. Daardoor groeien nu weer jonge bomen op plekken die tot voor kort zo goed als leeg waren.

Kameleon

De beschermingsplannen kwamen in een stroomversnelling door de wetenschappelijke ontdekking van unieke soorten als de Magombera-kameleon (Kinyongia magomberae) en internationaal bedreigde boom- en apensoorten.

'Naast die soorten leven ook nog heel wat andere internationaal bedreigde diersoorten in het gebied, zoals de Udzungwa dwerfgalago, Afrikaanse olifanten en nijlpaarden', zegt Paul Salaman, directeur van de Rainforest Trust. 'Het is ook een belangrijke plek voor lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van het naburige landerijen voor de teelt van rijst en suiker.'

Lokale gemeenschap

Zonder het woud zouden ook die gronden in gevaar komen door overstromingen en erosie, stellen de organisaties. Om de bescherming duurzaam te maken, wordt ingezet op toerisme dat ook de dorpelingen ten goede komt.

'Het Magombera natuurreservaat wordt grensverleggend in Tanzania omdat het geld voor de toegangstickets niet alleen naar het parkbeheer, maar ook naar de lokale gemeenschappen zal vloeien', zegt Charles Meshack, directeur van de Tanzania Forest Conservation Group . 'Dat is een belangrijke prestatie voor bosbeheer, die zowel het wildleven als de bevolking ten goede zal komen.'