Stropers en klimaatverandering bedreigen wilde rendieren in Rusland

Op het Tajmyr-schiereiland in het noorden van Siberië leefden in 2000 nog een miljoen wilde rendieren, deelde de natuurbehoudsorganisatie World Wildlife Fund (WWF) in Berlijn mee. Vandaag wordt deze populatie nog geschat op 380.000 dieren.

'De jacht is de factor die het lot van de in het wild levende Tajmyr-rendier zal beslissen', zo vreest ook de regionale natuurbeschermingsorganisatie van de stad Norilsk. Op het dunbevolkte schiereiland ver noordwaarts boven de Poolcirkel spelen zich elk jaar taferelen af die doen denken aan de migratie van de gnoes in de Oost-Afrikaanse Serengeti. In de arctische lente trekken de rendieren met hun pasgeboren kalveren uit de bosrijke taïga naar het noorden naar de boomloze toendra. Vroeger konden ze makkelijk dichtgevroren rivieren oversteken. Maar door de opwarming van de Aarde ontdooien de waterlopen vroeger en moeten de kalfjes veel meer door ijswater zwemmen, waardoor vele dieren omkomen.

Geneesmiddel in China

Op de rivieren liggen ook de boten van de stropers te wachten. Ze schieten rendieren af of zagen hun geweien af, terwijl ze nog in leven zijn. 'Er wordt een waar bloedbad aangericht onder de rendieren. De geweien worden tot poeder vermalen en vooral in China als geneesmiddel verkocht', zei WWF-activiste Eva Klebelsberg. De rendiertongen zijn dan weer een begeerde lekkernij.

Tonnen geweien werden al versleept, klaagt de lokale natuurbeschermingsdienst. Het ministerie van Milieu in Moskou lijst inmiddels nog andere inbreuken op: seizoenen worden niet meer gerespecteerd, stropers dringen met moderne sneeuwscooters de rustgebieden van de rendieren binnen en snijden hun migratieroutes af.

De autoriteiten komen zelf tot het besluit dat een efficiënter toezicht op de kuddes en een vastberaden strijd tegen de stropers nodig is. Dat is echter complex en duur in een gebied van anderhalf miljoen vierkante kilometer, circa 33 keer de oppervlakte van België.

Ook de WWF eist een effectieve bestrijding van de stroperij om de migratie van de rendieren op lange termijn te kunnen vrijwaren.