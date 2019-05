Sinds 2011 gaat de stroperij op olifanten in Afrika in dalende lijn, blijkt uit een analyse van het aantal gedode dieren dat werd ontdekt. Maar, waarschuwen de wetenschappers, de soort is nog steeds in gevaar.

Onderzoekers van de universiteiten van Freiburg en York analyseerden data van het MIKE-programma (Monitoring the Illegal Killing of Elephants), dat de vondsten van karkassen door parkwachters registreert.

Hun conclusies zijn hoopgevend voor het lot van de olifant: na een piek in 2011, toen 10 procent van de populatie werd gedood door stropers, daalde het percentage tot 4 procent in 2017.

Er zijn naar schatting zo'n 350.000 olifanten over in Afrika, en jaarlijks worden er nog steeds 10.000 tot 15.000 gedood voor hun ivoor. Ook bij die aantallen blijft de populatie in gevaar, benadrukken de onderzoekers.

Lees ook: Botswana staat jacht op olifanten opnieuw toe

'We zien een terugval in de stroperij, en dat is vanzelfsprekend positief nieuws', zegt Colin Beale, bioloog aan de Universiteit van York. 'Maar het is nog steeds meer dan wat we als duurzaam beschouwen, dus de populatie blijft achteruit gaan.'

Azië

De vraag naar ivoor in Azië blijft de belangrijkste factor. 'De stroperij lijkt in de eerste plaats te reageren op de ivoorprijzen in Zuidoost-Azië', zegt Beale. 'We kunnen de strijd tegen de stroperij niet winnen zonder de vraag in die regio terug te dringen.'

. © Getty Images

Het is volgens het team onmogelijk om de impact van het verbod op ivoorhandel in China in 2017 in te schatten, omdat de prijzen eerder al begonnen te dalen en mogelijk een bredere trend in de Chinese economie reflecteren.

Levensomstandigheden

Terwijl in Azië de vraag verminderd moet worden, zijn ook op het terrein in Afrika verdere inspanningen nodig. 'Dit is een positieve trend, maar we mogen dit niet zien als het einde van de stroperijcrisis', zegt Severin Hauenstein van de Universiteit van Freiburg, die meewerkte aan het onderzoek.

Op het terrein in Afrika volstaan een strengere controle en acties op het terrein niet om de stroperij tegen te gaan. 'We moeten ook de levensomstandigheden verbeteren van de mensen die samenleven met de olifanten in Afrika', zegt Beale. 'Dat is, samen met het terugdringen van de vraag in Azië, de grootste doelstelling om het overleven van de soort op lange termijn in Afrika kunnen garanderen.'