Stroper in Zuid-Afrika vermoedelijk gedood door olifant en opgegeten door leeuwen

Een stroper zou tijdens het jagen op neushoorns in het Zuid-Afrikaanse Krugerpark vertrapt zijn door een olifant en daarna vermoedelijk opgegeten door leeuwen, zo meldt het lokale departement van natuurparken, SanPark.

De zaak kwam aan het licht toen de vermeende handlangers van het slachtoffer zijn familie op de hoogte brachten dat hij op 2 april door een olifant werd gedood, verklaart de woordvoerder van SanPark, Isaac Phaahla.

De familie informeerde daarop de directie van het nationaal park Kruger, die parkwachters op pad stuurde om overblijfselen van de jager te zoeken. Ondanks een intensieve zoektocht, vonden ze enkel een schedel terug op donderdag 4 april.

'De aanwezigheid van een troep leeuwen in die zone is bevestigd, en het lijkt erop dat zij het lichaam van de jager hebben opgegeten', legt Phaahla uit. Hij voegt daaraan toe dat er analyses zijn uitgevoerd om dat te bevestigen.

'Het Krugerpark zonder toestemming betreden, en dan nog te voet, is niet verstandig', zegt de directeur van het park, Glenn Phillips. 'Het is zeer gevaarlijk en dit incident is daar opnieuw het bewijs van.'

De vier handlangers van de omgekomen stroper zijn gearresteerd en zouden deze week voor de rechter verschijnen. Elk jaar worden in Afrika duizenden neushoorns neergeschoten voor hun hoorns, die zeer waardevol zijn voor beoefenaars van traditionele geneeskunde in China of Vietnam.

Er leven nog 5.000 zwarte neushoorns op het Afrikaanse continent, waarvan bijna 1.900 in Zuid-Afrika. In het land leven ook ongeveer 20.000 witte neushoorns, wat zo'n 80 procent van de gehele wereldpopulatie is.