Het stiltegebied Dender-Mark heeft de internationale award Urban Quiet Park gekregen. Een erkenning die de plaats krijgt omdat er al 20 jaar stilte en rust heerst. De burgemeesters van Geraardsbergen, Ninove en Galmaarden mochten de award in ontvangst nemen op de viering van 20 jaar stiltewerking in Vlaanderen.

Het stiltegebied Dender-Mark is 28 vierkante kilometer groot en bevindt zich tussen de Oost-Vlaamse steden Ninove en Geraardsbergen. Twintig jaar geleden werd Dender-Mark uitgeroepen tot het eerste stiltegebied in Vlaanderen en het derde in Europa. Ondertussen zijn er tien officieel erkende stiltegebieden in Vlaanderen. Het is het eerste stiltegebied in België dat een Urban Quiet Park Award in de wacht sleept.

Het Departement Omgeving, dat samen met een sociaal-culturele organisatie destijds aan de wieg stond van stiltegebied Dender-Mark, werkt ondertussen ook aan Luwte-oases. Plekjes in de stad waar inwoners toch een relatieve rust kunnen ervaren. Ze beogen "beschutting, afzondering en geborgenheid", aldus het departement.

De andere, internationale parken die deze prijs al in ontvangst mochten nemen zijn Hampstead Heath nabij Londen, Parc Del Montnegre i el Corridor bij Barcelona en Yangmingshan National Park in Taiwan. Bij de volgende ronde zijn er prijzen gepland voor vijf parken in Stockholm, voor de begraafplaats Père Lachaise in Parijs en voor Wellington Town Belt in Nieuw-Zeeland. Ook Toronto, New York en Brisbane staan op de planning om een erkend Urban Quiet Park te krijgen.

Het stiltegebied Dender-Mark is 28 vierkante kilometer groot en bevindt zich tussen de Oost-Vlaamse steden Ninove en Geraardsbergen. Twintig jaar geleden werd Dender-Mark uitgeroepen tot het eerste stiltegebied in Vlaanderen en het derde in Europa. Ondertussen zijn er tien officieel erkende stiltegebieden in Vlaanderen. Het is het eerste stiltegebied in België dat een Urban Quiet Park Award in de wacht sleept. Het Departement Omgeving, dat samen met een sociaal-culturele organisatie destijds aan de wieg stond van stiltegebied Dender-Mark, werkt ondertussen ook aan Luwte-oases. Plekjes in de stad waar inwoners toch een relatieve rust kunnen ervaren. Ze beogen "beschutting, afzondering en geborgenheid", aldus het departement. De andere, internationale parken die deze prijs al in ontvangst mochten nemen zijn Hampstead Heath nabij Londen, Parc Del Montnegre i el Corridor bij Barcelona en Yangmingshan National Park in Taiwan. Bij de volgende ronde zijn er prijzen gepland voor vijf parken in Stockholm, voor de begraafplaats Père Lachaise in Parijs en voor Wellington Town Belt in Nieuw-Zeeland. Ook Toronto, New York en Brisbane staan op de planning om een erkend Urban Quiet Park te krijgen.