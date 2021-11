De stad Brussel heeft maandagochtend het startschot gegeven voor de eerste editie van de Week van de Boom. De hele week staat de stadsboom in de kijker en zijn er verschillende activiteiten gepland. Voor de gelegenheid werd Manneken Pis uitgedost als tuinier.

Bomen in de stad zijn enorm belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering. Ze absorberen koolstofdioxide, verminderen het verschijnsel van stedelijke hitte-eilanden en dragen bij aan de biodiversiteit. Tijdens de Week van de Boom wil de hoofdstad de burgers bewustmaken van alle voordelen. Brussel belooft zelf in haar Bomenplan 2020-2030 te blijven inzetten op groen in de stad.

De stad zal tijdens de week duizend bomen uitdelen aan haar bewoners op verschillende plaatsen in de stad. Maar ook op openbare plekken komt er een tweehonderdtal bomen bij.

'We behouden en bevorderen het groen in de openbare ruimte. Ook de burgers kunnen een rol spelen in dit grootschalige vergroeningsplan', zegt Zoubida Jellab, Brusselse schepen voor Groene Ruimten en Openbare Netheid. 'Deze Week van de Boom is een van de manieren waarop we hen willen betrekken om deel uit te maken van dit proces.'

Wandelingen en workshops

Op de agenda staan onder andere gegidste wandelingen door het Centrum voor Stedelijke Ecologie, tuinierworkshops en conferenties over (fruit)bomen. Zaterdagnamiddag organiseert het Brusselse broederschap de Gezellen van Sint-Laurentius een folkloristische beplanting in het Ter Kamerenbos.

Zaterdagavond buigen de architect Luc Schuiten, landschapsarchitect Bas Smets en professor filosofie Joëlle Zask zich over de vraag 'Speelt de stadsboom een rol binnen de klimatologische ontwikkelingen?'.

