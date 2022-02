De plotse massale sterfte van naaldbomen sinds 2017 heeft een grote invloed op de vogelpopulatie in ons land.

De plotse massale sterfte van naaldbomen sinds 2017 heeft een grote invloed op de vogelpopulatie in ons land. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Natuurpunt. Vooral het aantal goudhaantjes kreeg klappen: op enkele jaren tijd is de helft van de broedpopulatie verloren gegaan.

In principe veranderen landschappen erg traag, maar de massale sterfte van naaldhout vormt daar een uitzondering op. De letterzetter, een soort schorskever, profiteert van bomen die verzwakt waren door de opeenvolging van een extreem nat 2016 en vooral extreem droge jaren 2017-2020. Vanaf 2018 was de sterfte lokaal massaal en gingen hele percelen voor de bijl. Vooral fijnsparren legden massaal het loodje: meer dan 80 procent stierf in Vlaanderen.

De grootschalige sterfte had snel impact op de vogels met een uitgesproken voorkeur voor de vegetatie. Op enkele jaren tijd is de broedpopulatie van de goudhaan, een fijnspar-specialist, met de helft afgenomen. Ook bij zwarte mees is er een gelijkaardige afname, maar die komt daar bovenop een al langer aanhoudende afname die mogelijk te wijten is aan de klimaatverandering.

De kuifmees heeft een wat bredere niche en verkiest vooral echte dennenbossen. Deze soort is al langer aan het afnemen, maar de impact van de sparrensterfte is beperkt.

