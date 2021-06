Het smeltwater in Aziatische bergketens zal in de toekomst drastisch afnemen. Dat heeft grote gevolgen voor de miljoenen mensen stroomafwaarts die van dat water afhankelijk zijn, zegt nieuw onderzoek in Nature.

De Himalaya, het hooggebergte van Azië, bevat drinkwater voor miljoenen mensen die in de lager gelegen gebieden wonen. Dit smeltwater is afkomstig van gletsjers en van seizoensgebonden sneeuwmassa's. Die dragen in Aziatische landen als Nepal, India en Bhutan zelfs meer bij aan de watertoevoer van rivieren dan de gletsjers zelf.

Minder sneeuw, minder water

De teloorgang van gletsjers wordt vaak als iconisch ijkpunt gezien voor klimaatverandering. Maar onderzoekers van de Universiteit van Utrecht ontdekten aan de hand van computermodellen dat ook de watertoevoer door de seizoensneeuw in de afgelopen veertig jaar aanzienlijk is geslonken en deze essentiële waterbron in de toekomst bij aanhoudende klimaatverandering zelfs tot 50 procent zou afnemen.

De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Nature Climate Change.

"We zien dat voor alle rivierbekkens die ontspringen in het hooggebergte van Azië de totale hoeveelheid gesmolten sneeuw veel groter is dan het smeltwater van de gletsjers", zegt hoofdauteur Philip Kraaijenbrink. "Veranderingen in de sneeuwmassa's van de regio als gevolg van klimaatverandering kunnen daarom nog veel grotere gevolgen hebben voor de waterbalans dan het terugtrekken van de gletsjers."

Gevolgen van tekort aan smeltwater

De wetenschappers voorspellen dat de hoeveelheid smeltwater uit sneeuw aanzienlijk zal afnemen in de rivieren van Azië en het veranderende klimaat hierin een sleutelrol speelt.

"Als we de temperatuurstijging tegen het einde van de eeuw kunnen beperken tot 1,5 graden Celsius, zoals afgesproken in de overeenkomst van Parijs in 2015, zullen we regionale verminderingen in sneeuwsmeltwater zien van slechts 6 procent", zegt coauteur Walter Immerzeel, hoogleraar Berghydrologie aan de Universiteit Utrecht. "In meer realistische scenario's zal de sneeuwsmelt echter met 22 procent afnemen en voor specifieke regio's zelfs met meer dan 50 procent.

"Zulke verminderingen van de aanvoer van smeltwater in de rivieren in het voorjaar kunnen grote gevolgen hebben voor mensen die van dat water afhankelijk zijn voor irrigatie en waterkracht." (IPS)

