Rwandese hoofdstad Kigali krijgt vernieuwend ecotoeristisch stadspark

Het Nyandungu Urban Wetland Eco-Tourism Park moet klaar zijn in 2020 en zal naast draslanden en botanische tuinen ook in leefplekken voorzien voor wilde dieren en vogels. Door het park heen worden wandelpaden en fietsroutes aangelegd voor de stadsbewoners en voor toeristen die Kigali bezoeken.

Win-win

Het nieuwe park illustreert de visie van Rwanda dat het behoud van natuurlijke ecosystemen een win-winsituatie oplevert. De overheid wil onder meer habitats voor inheemse flora en vogels opnieuw herstellen voor onderzoek maar ook voor het belang van de eigen bevolking en voor toeristen.

Het parkproject heeft een kostenplaatje van vier miljoen dollar en krijgt de steun van de Italiaanse overheid en het Global Green Growth Institute (GGGI), een organisatie die groene economische groei stimuleert. Italië sponsort 1,3 miljoen dollar, de rest wordt opgehaald door het Groene Fonds, de organisatie die de milieuprojecten in Rwanda beheert.

Rwanda ambitieus

'Italië wil Rwanda graag steunen in het verwezenlijken van zijn doelstellingen voor duurzame groene groei', zei Francesco La Camera die voor het Italiaanse Ministerie voor Milieu, Land & Zee aanwezig was in Kigali voor de aanplanting van de eerste boom van het ecopark.

Rwanda heeft de ambitie om een honderd procent CO2-vrij land te worden in de komende decennia.

'Het GGGI helpt de overheid projecten op te zetten om dat doel te bereiken terwijl er tegelijk groene groei wordt verwezenlijkt", zegt Okechuku Daniel Ogbonnaya, de verantwoordelijke voor Rwanda bij het GGGI.

Groene groei

Groene groei houdt in dat er banen gecreëerd worden, de uitstoot van broeikasgassen gereduceerd wordt, de toegang tot duurzame energie en duurzaam openbaar vervoer vergroot, de sanitaire voorzieningen in het land worden verbeterd en er op een duurzame manier aan afvalverwerking en hergebruik wordt gedaan.

Ook betekent het een verbetering van de luchtkwaliteit, aandacht voor het volledige ecosysteem en aandacht voor aanpassingsmaatregelen die het land voorbereiden op de klimaatverandering.

Groen business model

Rwanda staat erom bekend dat het risico's durft te nemen. Om de vervuiling tegen te gaan werden in het verleden al enkele drastische maatregelen genomen zoals een totaalverbod op plastic zakken, de aanleg van Bugesera, de eerste groene luchthaven van Afrika, en Enviroserve Rwanda, een recyclagefabriek.

Volgens Donovan Storey van GGGI zijn er nog niet veel regeringen waar het niet mainstream is om rekening te houden met milieuaspecten. Andere GGGI-medewerkers vinden dat dit wel al grotendeels verwezenlijkt is in de partnerlanden Rwanda, Ethiopië, Senegal en Mozambique.

'Groene groei incorporeren in je business model verhoogt de productiviteit en heeft een positieve impact op het milieu. Het is kortom een kwestie van goed zaken doen', zegt Rwanda's milieuminister Vincent Biruta.

Om de Groene Groei en de Klimaatstrategie volledig uit te rollen zoals gepland, is Rwanda nog wel op zoek naar 400 tot 600 miljoen dollar. In die plannen zit vergroening van steden vervat en is er veel aandacht voor duurzame landbouw die tot meer banen zou moeten leiden.