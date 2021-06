De roze spreeuw is sinds dinsdag uitzonderlijk in België te zien. De soort is zeldzaam in ons land: ze werd tot nog toe maar 71 keer waargenomen.

De roze spreeuw is sinds dinsdag uitzonderlijk in België te zien. Dat heeft Natuurpunt gemeld. De soort is zeldzaam in ons land: ze werd tot nog toe maar 71 keer waargenomen.

De roze spreeuw is verwant aan de gewone spreeuw. Normaal gezien broedt de roze spreeuw in het oosten van Europa en overwintert de soort in India. Tijdens de broedperiode zijn de vogels afhankelijk van het aanbod aan krekels en sprinkhanen. Als er weinig voedsel te vinden is in hun gewoonlijke broedgebieden, trekken de roze spreeuwen naar regio's waar ze normaal niet voorkomen. Volgens Natuurpunt duikt de vogel om die reden nu ook in België op.

Opvallende kuif

De roze spreeuw werd nog maar 71 keer waargenomen in ons land. Volgens Natuurpunt ging het meestal om solitaire exemplaren. Een week geleden doken de spreeuwen in vrij grote groepen in Oostenrijk op. Op 25 mei werden de vogels in Frankrijk opgemerkt. Ondertussen zijn daar honderden roze spreeuwen gemeld. Op 1 juni dook in ons land de eerste roze spreeuw op in de voorhaven van Zeebrugge en inmiddels zijn al acht roze spreeuwen gezien.

Volwassen roze spreeuwen zijn helderroze en pikzwart. De mannelijke vogels hebben een violette metaalglans op hun zwarte kop en een groene metaalglans op hun zwarte vleugels. Vooral de lange, afhangende kuif op het achterhoofd valt op. De vrouwelijke roze spreeuwen zijn valer gekleurd en hebben een kortere kuif.

