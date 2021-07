De burgemeesters van Kalmthout, Essen, Stabroek en Woensdrecht hebben gezamenlijk beslist een algemeen rookverbod in te voeren in het Grenspark Kalmthoutse Heide.

De burgemeesters van Kalmthout, Essen, Stabroek en Woensdrecht hebben gezamenlijk beslist een algemeen rookverbod in te voeren in het Grenspark Kalmthoutse Heide. Zo is het voor alle bezoekers duidelijk dat overal op het terrein, in welke gemeente men zich ook bevindt, roken niet toegelaten is.

In het voorjaar is het risico op brand in de heide erg groot. Daarom waarschuwt een kleurcode al geruime tijd de bezoekers over het brandgevaar. Bij langdurige droogte en bij ongunstige wind maant die code met oranje of rood iedereen aan tot grote voorzichtigheid. Of er gerookt mocht worden, was echter niet altijd duidelijk. Vanaf nu is daarin helderheid voor het hele Grenspark.

Begin juni nam Lukas Jacobs, burgemeester van Kalmthout, het initiatief om op de Kalmthoutse heide roken te verbieden. Ook de burgemeesters van buurgemeenten Essen (Gaston Van Tichelt), Stabroek (Rik Frans) en Woensdrecht (Steven Adriaansen) sloten zich intussen bij dat initiatief aan. Zo ontstaat er voor iedereen een duidelijke en uniforme regelgeving in heel het gebied Grenspark Kalmthoutse Heide, ongeacht op welk grondgebied de bezoeker zich bevindt.

'Voor bezoekers is het op het terrein onmogelijk om te weten in welke gemeente ze zich precies bevinden. Vandaar is het heel goed dat de burgemeesters elkaar snel hebben gevonden in een overkoepelende afspraak. Het is op die manier voor iedereen duidelijk dat roken in Grenspark Kalmthoutse Heide niet toegelaten is omwille van het brandgevaar', zegt Martin Groffen, voorzitter Grenspark Kalmthoutse Heide.

