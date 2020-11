Van 1 augustus tot en met 8 november is een recordaantal vogels geringd in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist.

In totaal zijn 8.053 vogels geringd. Dit jaar werd er enkele weken langer geringd. Het vogelringen kadert in wetenschappelijk onderzoek van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Het overgrote deel was vogels die voor het eerst een ring om de poot kregen. Een klein deel was hervangsten: vogels die eerder al geringd waren. In totaal werden in deze periode 8.053 vogels geringd. In het najaar van 2019 waren dat er 5.746. Toen werd er wel enkele weken minder geringd. Het grootste deel van de geringde vogels waren trekvogels die kort halt hielden in het Zwin.

In totaal kregen 52 verschillende soorten een ring om de poot. De top drie van meest geringde soorten bestond uit de zwartkop, de goudhaan en de roodborst. De zwartkop en de roodborst stonden vorig jaar ook al in de top drie. De goudhaan heeft de tweede plaats van de kleine karekiet ingenomen. Daarnaast werden ook de opmerkelijke vogelsoorten roodkeelnachtegaal en witkeelgors geringd. Het was voor beide soorten pas het tweede geval ooit in België.

Lees ook: Op één dag twee unieke vogelsoorten waargenomen in het Zwin

Het vogelringwerk past in het kader van wetenschappelijk onderzoek waarbij al veel kennis is verkregen over de verschillende soorten vogels en hun gedragingen. De eindresultaten van het vogelringen dit jaar zullen volgend jaar worden gepubliceerd in het Zwin natuurrapport 2020.

In totaal zijn 8.053 vogels geringd. Dit jaar werd er enkele weken langer geringd. Het vogelringen kadert in wetenschappelijk onderzoek van het Koninklijk Belgisch Instituut voor NatuurwetenschappenHet overgrote deel was vogels die voor het eerst een ring om de poot kregen. Een klein deel was hervangsten: vogels die eerder al geringd waren. In totaal werden in deze periode 8.053 vogels geringd. In het najaar van 2019 waren dat er 5.746. Toen werd er wel enkele weken minder geringd. Het grootste deel van de geringde vogels waren trekvogels die kort halt hielden in het Zwin.In totaal kregen 52 verschillende soorten een ring om de poot. De top drie van meest geringde soorten bestond uit de zwartkop, de goudhaan en de roodborst. De zwartkop en de roodborst stonden vorig jaar ook al in de top drie. De goudhaan heeft de tweede plaats van de kleine karekiet ingenomen. Daarnaast werden ook de opmerkelijke vogelsoorten roodkeelnachtegaal en witkeelgors geringd. Het was voor beide soorten pas het tweede geval ooit in België.Het vogelringwerk past in het kader van wetenschappelijk onderzoek waarbij al veel kennis is verkregen over de verschillende soorten vogels en hun gedragingen. De eindresultaten van het vogelringen dit jaar zullen volgend jaar worden gepubliceerd in het Zwin natuurrapport 2020.