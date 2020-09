Maandag trok de regering van de Braziliaanse president Bolsonaro de bescherming van de mangrovebossen in. Ondertussen heeft een rechter de beslissing geblokkeerd omdat deze 'onherstelbare schade' toe zou brengen aan het milieu.

In 2002 kregen de mangrovebossen en andere kwetsbare ecosystemen langs de Braziliaanse oostkust de status van 'permanent beschermde zones'. Het bijna 14.000 vierkante kilometer grote gebied is cruciaal in het beschermen van de kust tegen erosie en in de strijd tegen klimaatopwarming. Mangrovebossen zijn uniek omdat ze kunnen groeien op de zoute zeebodem waar vrijwel geen enkele andere plant kan gedijen. Er leeft een groot aantal vogelsoorten en de bossen worden wel een 'kraamkamer' genoemd omdat ze een veilige plaats zijn voor jonge vissen, krabben en garnalen. Ook zijn ze uniek in de hoeveelheid koolstofdioxide die ze op kunnen nemen, meer zelfs dan het Amazone regenwoud.

Restinga © Getty Images

Maandag kondigde de regering van president Bolsonaro aan de bescherming van deze mangrovebossen ongedaan te maken. Natuurorganisaties waren geschokt en spraken van een 'misdaad'. Dit besluit zou de weg vrijmaken voor projectontwikkelaars die de mangrovebossen willen kappen om er toerisme mogelijk te maken en voor allerlei andere activiteiten in deze uiterst fragiele gebieden.

Het besluit werd genomen door de National Environmental Council, de Conama, geleid door de controversiële minister van milieu Ricardo Salles. Tegelijk besloot de Conama om milieuvergunningen voor het verkrijgen van irrigatieprojecten af te schaffen en cementbedrijven toestemming te geven om lege pesticidencontainers te verbranden, een zeer vervuilende activiteit.

Ricardo Salles kwam in april van dit jaar in opspraak toen er een video verscheen waarin hij tijdens een kabinetsvergadering zei dat de coronapandemie een kans is om maatregelen terug te draaien omdat de media nu alleen maar over covid praten.

In een gesprek met CNN verdedigde Ricardo Salles zijn besluit om de mangrovebossen niet langer te beschermen: 'Deze regering maakt zich zorgen over het milieu, de mensen en de ontwikkeling van een duurzame economie. Je kan geen wetgeving maken die zo excessief is dat het de economische sector verstikt.'

Tot grote opluchting van milieuorganisaties als Greenpeace dacht rechter Maria Carvalho daar anders over omdat de schade aan de mangrovebossen onherstelbaar zal zijn wanneer ze niet langer een beschermde status hebben. Ze stemt in met de groep advocaten die de zaak aanhangig maakte en van mening is dat 'het terugdraaien van dergelijke wetten het grondwettelijk recht op een ecologisch evenwicht in de natuur schendt.'

