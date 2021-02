De gemeente Puurs-Sint-Amands, Natuurpunt en de Vlaamse overheid werken samen aan een uitbreidingsproject voor de vallei van de Vliet-Molenbeek en de Poortersbossen. Er zal 50 hectare aan natuur, bos en recreatie bijkomen in de gemeente.

In 2019 kwam een groot aantal gronden te koop in de omgeving van de Molenbeekvallei. De gemeente Puurs-Sint-Amands, Natuurpunt, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Natuur en Bos kochten samen 87 percelen aan, goed voor 50 hectare.

De partners werken nu samen aan een geïntegreerde visie voor het gebied, dat aansluit bij de bestaande gebieden van de gemeente en Natuurpunt in de vallei van de Molenbeek. 'Door het aanplanten van houtkanten en bos, het zorgen voor bloemrijke graslanden, de opruiming van zwerfvuil en overbodige omheiningen en constructies zal de natuurwaarde nog verhogen', klinkt het.

Natuur en Bos plantte deze winter al 7 hectare bos aan op voormalige landbouwgronden. 'Ook de komende jaren plannen Natuur en Bos en Natuurpunt nog verdere bosuitbreiding', zegt burgemeester Koen Van den Heuvel. 'In de Poortersbossen liggen heel wat laaggelegen percelen die water afvoeren naar de Molenbeek. Via een Blue Deal-project kan er, door het plaatsen van stuwen, het verbreden van grachten en het verlagen van enkele percelen, extra water opgehouden worden.'

Ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is blij met de samenwerking. 'Door de handen in elkaar te slaan zorgen we samen voor meer bos en natuur, maken we Vlaanderen weerbaarder tegen lange periodes van droogte én geven we de Vallei van de Molenbeek een extra recreatieve troef in handen om jong en oud te overtuigen van al haar schoonheid.'

In 2019 kwam een groot aantal gronden te koop in de omgeving van de Molenbeekvallei. De gemeente Puurs-Sint-Amands, Natuurpunt, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en Natuur en Bos kochten samen 87 percelen aan, goed voor 50 hectare. De partners werken nu samen aan een geïntegreerde visie voor het gebied, dat aansluit bij de bestaande gebieden van de gemeente en Natuurpunt in de vallei van de Molenbeek. 'Door het aanplanten van houtkanten en bos, het zorgen voor bloemrijke graslanden, de opruiming van zwerfvuil en overbodige omheiningen en constructies zal de natuurwaarde nog verhogen', klinkt het. Natuur en Bos plantte deze winter al 7 hectare bos aan op voormalige landbouwgronden. 'Ook de komende jaren plannen Natuur en Bos en Natuurpunt nog verdere bosuitbreiding', zegt burgemeester Koen Van den Heuvel. 'In de Poortersbossen liggen heel wat laaggelegen percelen die water afvoeren naar de Molenbeek. Via een Blue Deal-project kan er, door het plaatsen van stuwen, het verbreden van grachten en het verlagen van enkele percelen, extra water opgehouden worden.' Ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is blij met de samenwerking. 'Door de handen in elkaar te slaan zorgen we samen voor meer bos en natuur, maken we Vlaanderen weerbaarder tegen lange periodes van droogte én geven we de Vallei van de Molenbeek een extra recreatieve troef in handen om jong en oud te overtuigen van al haar schoonheid.'