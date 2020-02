De Franse president Emmanuel Macron ijvert voor een betere bescherming van de hoogste Franse bergtop, de Mont Blanc.

De natuurrijkdom op de berg wordt op dit moment als geheel beschermd, zei de Franse minister van Milieu Elisabeth Brone in Parijs. In een interview met de regionale krant Dauphiné Libéré kondigt Macron al aan dat het hele 'massief van de Mont Blanc beschermd zal worden'.

De 4.809 meter hoge berg ligt op de grens van Frankrijk met Italië. In de twee landen bestaat er al langer ergernis over het afval dat toeristen op de flanken van de Mont Blanc achterlaten. Vorig jaar liet een Brit nog een roeimachine achter op de berg. Er was een helikopter nodig om het toestel weer van de berg te halen. In de nasleep van dat voorval had een burgemeester uit de streek zijn president opgeroepen beperkingen in te voeren voor het gebruik van de Mont Blanc.

'Deze bescherming is compatibel met het bezoeken van het massief en een toeristische activiteit, maar die moet redelijk blijven', aldus Macron. 'Als de Mont Blanc de Mont Blanc niet meer is, dan zal het gedaan zijn en zal niemand nog komen. We moeten dit dus regelen.'

Macron zal zijn plannen om de biodiversiteit te bewaren uit de doeken doen tijdens een toespraak in Chamonix.

De plannen voor de Mont Blanc maken deel uit van een breder pakket van maatregelen voor meer milieubescherming. Zo wil Parijs vanaf de zomer afzien van het gebruik van wegwerpplastic.

