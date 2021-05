Onderzoek op twee afgelegen eilandengroepen toont aan dat plastic afval op de stranden tot warmer zand en meer vrouwelijke schildpadden leidt.

Iedere tien jaar verdubbelt de productie van plastic. Een deel van dat afval belandt in de oceanen: een groeiend probleem waarvan de gevolgen veel verder reiken dan we tot nu toe dachten.

Onderzoekers van de University of Tasmania's Institute of Marine and Antarctic Studies en van het Natural History Museum in Londen hebben onderzoek gedaan naar de gevolgen van plastic op de stranden van Henderson Island in de zuidelijke Stille Oceaan en van de Cocos (Keeling) Islands bij Australië in de Indische Oceaan. Zij ontdekten dat plastic afval als een soort isolator werkt waardoor de temperatuur van het zand onder het afval stijgt. De dagelijkse schommelingen van de temperatuur die daar het gevolg van zijn, kunnen grote schade aanrichten aan mariene ecosystemen waar dieren zoals zeeschildpadden en trekvogels onderdeel van uitmaken.

Uit een onderzoek uit 2019 van dezelfde wetenschappers op dezelfde eilanden bleek al dat bijna 600.000 heremietkreeften zijn overleden omdat ze verstrikt raakten in het plastic afval. Maar de gevolgen gaan veel verder: door het plastic kan de temperatuur van het zand fluctueren van 2,45 graden Celsius hoger tot 1,5 graden lager.

Heremietkreeft © Getty Images

Op de twee eilandengroepen werd tot drie kilogram afval per vierkante meter gevonden en dat terwijl een groot deel van de onderzochte plaatsen onbewoond zijn. Een van de onderzoekers Jennifer Lavers vertelt in de Guardian dat de stijging van de tempeatuur funeste gevolgen heeft voor kleine diertjes in het zand zoals wormen en ongewervelden. Deze diertjes zorgen ervoor dat het strand omgewoeld wordt en ze dienen als voedsel voor andere dieren zoals trekvogels. Lavers waarschuwt voor 'dode zones' waar de kleine diertjes niet meer kunnen overleven.

Maar ook zeeschildpadden worden bedreigd door het plastic. Ze laten hun eieren achter in het zand waarin de eieren uitgebroed worden. Bij schildpadden wordt het geslacht van de nakomelingen bepaald door de temperatuur van het zand waarin de eieren uitkomen. Hoe warmer het zand, hoe meer vrouwelijke schildpadden of erger nog: de embryo's overlijden. Uiteindelijk kan deze ontwikkeling ertoe leiden dat er enkel nog vrouwelijke schilpadden geboren worden.

. © Getty Images

