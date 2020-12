Tegen 2030 wil de Plantentuin Meise zijn CO2-uitstoot halveren en tegen 2050 zelfs volledig tot nul brengen.

De Plantentuin in Meise heeft een klimaatcomputer en een warmtekrachtkoppeling (WKK) geïnstalleerd. Die zullen ervoor zorgen dat er meer rendement gehaald wordt uit het verwarmen van de serres en de gebouwen. Tegen 2030 wil de Plantentuin zijn CO2-uitstoot halveren en tegen 2050 zelfs volledig tot nul brengen.

Een eerste aanpassing die de Plantentuin gedaan heeft, is het installeren van een klimaatcomputer. Een klimaatcomputer speelt in op weersvoorspellingen en kan op die manier een grote rendementsverbetering opleveren. 'Een slimme computer kan bijvoorbeeld 's ochtends weten dat het later die dag nog zal opwarmen tot twintig graden', verduidelijkt Steven Dessein, administrateur-generaal bij de Plantentuin. 'Zo weten we dat we de verwarming niet of minder hard moeten opzetten, want de serres zullen door de zon al deels opgewarmd worden.'

Naast de klimaatcomputer heeft de Plantentuin ook geïnvesteerd in een warmtekrachtkoppeling. De WKK wekt elektriciteit op via een installatie, die aangedreven wordt door aardgas. Door de elektriciteit op te wekken, komt er bovendien warmte vrij, die opgevangen en gebruikt wordt om bepaalde plaatsen te verwarmen. De WKK zal naar schatting 90 procent van de nodige elektriciteit voor de hele Plantentuin produceren. 'Daarbovenop zal 15 procent van alle verwarming gerealiseerd worden door de restwarmte die de WKK produceert', zegt Dessein.

Volgens de Plantentuin zal er door de twee installaties 360 ton CO2 per jaar minder worden uitgestoten. 'Op onze gemiddelde totale uitstoot van 2.000 ton per jaar, is dat toch al een vermindering van 18 procent', besluit Dessein.

