Planckendael zet monniksgieren uit in Bulgarije

Als coördinator van het Europese kweekprogramma voor bedreigde monniksgieren heeft Zoo Planckendael voor een derde keer jonge monniksgieren uitgezet in de natuur. Na Frankrijk en Spanje verricht Planckendael nu ook conservatiewerk in Bulgarije.

Drie monniksgieren, waarvan eentje geboren in ons land, krijgen zo de kans om de populatie in Oost-Europa nieuw leven in te blazen. Planckendael hoopt dat de vogels binnen de vier jaar hun eigen afstammelingen grootbrengen en de populatie zichzelf herstelt.

© Jonas Verhulst

‘Dit is pionierswerk’, vertelt curator Marleen Huyghe. ‘Zodra er voldoende vogels geboren zijn om de populatie in de zoo in stand te houden, kunnen er jonkies worden uitgezet. Wij hebben daarvoor een datingvolière voor vrije koppelvorming en een kweekcentrum achter de schermen. Dit jaar komen er drie vogels in aanmerking: een uit Mechelen en twee uit Tsjechië.’

© Jonas Verhulst

De start van een uitzetproject blijft erg risicovol en meer dan de helft van de jonge vogels kan snel sterven. Ze vallen onder andere ten prooi aan jakhalzen. Vroeger kwamen de gieren voor van Spanje tot in de Balkan en van Noord-Griekenland tot Azië, vandaag is hun zogeheten ‘gordel’ gefragmenteerd en wordt hun habitat steeds kleiner.

Het einddoel van het kweekprogramma is de monniksgieren terug zien rondvliegen in het natuurlijke Zuid-Europese verspreidingsgebied. Vooraf werd bij de uitgezette vogels ook een chip ingebracht om ze te kunnen tracken en helpen indien nodig.

Om te zorgen dat de dieren zich de nieuwe locatie als geboorteplek inprenten, blijven ze eerst een maand in een grote volière wonen. Na die maand gaat de volière open en kunnen ze het vrije luchtruim kiezen.

© Jonas Verhulst

© Jonas Verhulst