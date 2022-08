Planckendael verwelkomt twee hyenapups

Bezoekers aan ZOO Planckendael in Mechelen kunnen vanaf maandag twee jonge gevlekte hyenapups zien rondrennen in het buitenverblijf in continent Afrika. De twee zijn tien dagen oud en zijn de eersten van hun soort die in Planckendael werden geboren, dankzij een succesvol Europees kweekprogramma dat hun ouders Bongo en Luena samenbracht.

Verzorgers hadden oorspronkelijk drie kleintjes geteld in het werphol, maar wellicht werd er eentje doodgeboren. Dat is niet ongewoon voor gevlekte hyena’s, die een nestje tot vier jongen krijgen waarvan er geregeld slechts één of twee uiteindelijk overleven. De draagtijd van de gevlekte hyena bedraagt maar vier maanden. Bovendien hebben de eerste zwangerschappen vaak geen succesvol einde. Daarom is ZOO Planckendael zo blij dat er eindelijk twee levende en levendige pups rondrennen, klinkt het.

De gevlekte hyena’s zijn de grootste, luidste en agressiefste van alle hyenasoorten. De pels van de jonge dieren is nu nog heel donker. De typische, camouflerende vlekken verschijnen na vier maanden. Hyena’s zijn jagers en aaseters, maar voorlopig drinken de pups nog moedermelk, hoewel ze geboren worden met een vol gebit. Op termijn knabbelen ze in ZOO Planckendael mee aan rundsvlees, konijn, en af en toe een geiten- of schapenkarkas.

“De pasgeboren pups zijn onbeschrijflijk vertederend. Dat verwacht je niet bij deze dieren met hun indrukwekkende gestalte en sprekende snoet. Ze zijn ook al onmiddellijk kant en klaar: met hun pelsje en geopende ogen zijn ze zelfs redelijk fel en nieuwsgierig”, vertelt verzorger Frederik. Het geslacht van de kleintjes is voorlopig nog niet gekend. Bij hyena’s zijn de vrouwen de leiders van de clan. De mannetjes leven aan de rand van de groep. Alle borelingen van 2022 krijgen een naam beginnend met de letter X. Iedereen mag suggesties doen op het Instagramaccount van ZOO Planckendael. De verzorgers kiezen er dan hun favorieten uit. (Belga)