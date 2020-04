De coronacrisis is voor de mensheid misschien een ramp, wilde dieren varen er wel bij.

Sinds door de lockdownmaatregelen het personenvervoer op onze (snel)wegen met meer dan tachtig procent afnam, werden volgens cijfers van Natuurpunt de voorbije weken een pak minder dieren het slachtoffer van een aanrijding. Ook het aantal waarnemers nam echter af.

In het voorjaar vallen normaal gezien heel wat verkeersslachtoffers onder wilde dieren, die dan vaak lange afstanden afleggen op zoek naar een partner voor de paartijd en dus veel wegen oversteken. Tussen half maart en half april worden in een gemiddeld jaar 2.023 dodelijke aanrijdingen gemeld via de website Dieren onder de Wielen en waarnemingen.be. Klassieke slachtoffers zijn de das, de bunzing en de haas.

Dit jaar werden in dezelfde periode slechts 772 dierlijke verkeersslachtoffers gemeld. Natuurpunt wijst er wel op dat er ook minder waarnemers op pad zijn en de kans op detectie dus mogelijk ook is afgenomen. Al is ook dat een genuanceerd verhaal: de meeste verplaatsingen gebeuren nu te voet of met de fiets, wat de lengte van de onderzochte trajecten beperkt maar anderzijds ook wel betekent dat er aan lagere snelheid wordt gereden en er dus nauwkeuriger kan worden waargenomen.

Natuurpunt roept nu het brede publiek op om deel te nemen aan het onderzoek, om zo ook waarnemingen te verkrijgen op locaties waar de vaste tellers nu niet komen. Wandelaars, fietsers en mensen die een essentiële verplaatsing maken, kunnen makkelijk verkeersslachtoffers in kaart brengen via een app op hun smartphone, klinkt het.

