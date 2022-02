In 2021 werden 623 schildpadden, slangen, hagedissen en krokodillen opgevangen in het opvangcentrum van de Pairi Daiza Foundation. Deze dieren zijn door hun eigenaars in de steek gelaten of door de autoriteiten in beslag genomen. Het gaat over 146 dieren meer dan in 2020.

'Te veel dieren worden toevertrouwd aan de teams van de Foundation', klinkt het stellig in een persbericht over de Mersus Emergo van Pairi Daiza Foundation. Die gigantische replica van een walvisvaarder is sinds 2003 de nieuwe thuis van duizenden achtergelaten of in beslag genomen reptielen en amfibieën.

Vervormd schild

Dit jaar werden daar maar liefst 623 reptielen binnengebracht, 146 meer dan in 2020. Vooral het aantal geelwang- of roodwangschildpadden was indrukwekkend: met 382 maken ze 61 procent uit van het aantal geredde dieren. 'Nog altijd worden veel van deze schildpadden door hun eigenaars in het wild achtergelaten wanneer zij een bepaalde grootte bereiken. Daar wacht hen een tragische dood, of brengen ze schade toe aan plaatselijke ecosystemen zoals vijvers.' Als Pairi Daiza ze niet zou hebben opgevangen, was er nog maar een optie voor de 382 uitheemse schildpadjes: euthanasie.

De andere dieren waren 181 schildpadden van andere soorten, 29 slangen, 29 hagedissen en zelfs 2 kaaimannen. Heel wat van de schildpadden kwamen bovendien binnen met een beschadigd of vervormd schild, een probleem dat zich voordoet door slechte voeding of te weinig zonlicht tijdens de groei.

Belangrijke beslissing

Pascal Dortu, hoofd van het opvancentrum van de Pairi Daiza Foundation: 'De aankoop van een nieuw huisdier is een belangrijke beslissing. Helaas is het publiek zich niet voldoende bewust van de behoeften van deze dieren. Het is van essentieel belang om hen dagelijks te verzorgen. We waarschuwen iedereen: als u problemen hebt met het voederen of verzorgen van uw huisdier, laat de situatie dan niet uit de hand lopen. Vraag advies aan een dierenarts.'

