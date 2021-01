Dierenpark Pairi Daiza ving vorig jaar 477 reptielen op die door hun eigenaar werden achtergelaten of in beslag werden genomen door de politie.

Het merendeel daarvan zijn geelwang- of roodwangschildpadden, maar er waren ook drie brilkaaimannen bij. Deze uit de kluiten gewassen krokodillen kunnen tot maar liefst drie meter lang worden.

Het aantal 'gedumpte' dieren daalde in 2020 licht, maar toch blijft het huilen met de pet op, zegt Pairi Daiza in een mededeling. Bij de geredde dieren zijn onder meer schildpadden, slangen, leguanen en hagedissen. Meer dan de helft (53 procent) van de opgevangen reptielen waren geelwang- of roodwangschildpadden. Die zijn vrij verkrijgbaar in dierenwinkels en worden vaak door hun eigenaars in de natuur gedropt van zodra ze een zekere grootte bereiken. Daar sterven ze, ofwel richten ze verwoestende schade aan in de plaatselijke ecosystemen, zoals vijvers, zegt Pairi Daiza.

Het dierenpark tracht te sensibiliseren door een deel van de opgevangen reptielen in het reptielenverblijf tentoon te stellen. Het publiek kan er de verhalen achter enkele van deze opgevangen dieren lezen en zo stilstaan bij de problematiek.

Het opvangcentrum van de Pairi Daiza Foundation werkt nauw samen met politie- en douanediensten, die regelmatig reptielen in beslag nemen in het kader van gerechtelijke acties, waarbij de arme stakkers dus bij Pairi Daiza terechtkunnen.

