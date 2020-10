Voor het Russische schiereiland Kamtsjatka spoelen aan de kust al enkele dagen karkassen van zeehonden, octopussen en zee-egels aan. Greenpeace spreek over een 'ecologische ramp'.

'Er doet zich een ecologische ramp voor in Kamtsjatka' nabij het strand van Khalatyr en de baai van Avacha aan de Stille Oceaan, aldus de ngo. Het strand is een populaire toeristische trekpleister, vooral bij surfers. Volgens Greenpeace hebben analyses aangetoond dat er 'vier keer meer aardolieproducten en 2,5 keer meer fenol' in het water zit dan toegelaten. De oorzaak van de vervuiling is nog niet bekend.

. © Getty Images

Op sociale media worden foto's van de karkassen gedeeld. Surfers zouden ook bepaalde symptomen vertonen als ze uit de zee komen, ook als hun huid niet rechtstreeks in contact kwam met het water. Het gaat om oog- en keelpijn. Het water zou ook een vreemde geur en smaak hebben.

Greenpeace zegt dat het contact heeft opgenomen met de autoriteiten met de vraag om een onmiddellijk onderzoek te starten, de omvang van de ramp te bepalen en de gevolgen in kaart te brengen.

Volgens de lokale autoriteiten zijn recent geen industriële ongevallen of ongebruikelijke gebeurtenissen gemeld.

. © Getty Images

De gouverneur van Kamtsjatka Vladimir Solodov kwam afgelopen weekend ter plaatse en beloofde dat er analyses gemaakt zullen worden. De Russische onderzoekscommissie beloofde zaterdag ook een onderzoek naar de 'mogelijke ecologische catastrofe'.

Kamtsjatka is een van de meest afgelegen en moeilijk bereikbare Russische regio's. Ze ligt in het oosten van het Russische Verre Oosten.

