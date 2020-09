De natuur intrekken en ontdekken wat er groeit is de ideale herfstactiviteit tussen twee buien door. Laat je daarbij dit jaar gerust bijstaan door Natuurpunt en de Shazam van de natuur.

Daar is de herfst, daar zijn de paddenstoelen! Wie het bont allegaartje graag beter leert kennen, moet dezer dagen zeker de natuur in trekken, want de meer dan 4.000 soorten die voorkomen in Vlaanderen, duiken her en der op. Toch hoef je niet alle beschaving en technologie achter te laten bij die ontdekkingstocht, want ze kan je helpen om net meer te leren over de natuur.

Zo roept Natuurpunt op om zoveel mogelijk soorten te identificeren met de gratis app ObsIdentify (te downloaden voor Google en Apple). Daarmee kan je via een foto ontdekken welke soort je voor je neus hebt en wat die allemaal doet voor het bos. 22 vaak voorkomende soorten vind je ook terug op een poster die de natuurorganisatie maakte. Belangrijke voetnoot: om paddenstoelen te identificeren en erover te leren, hoef je ze niet te plukken. Ze zijn immers een belangrijke voedselbron voor heel wat dieren, en erg nuttig als opruimers van dood materiaal.

Stoot je op een plek waar ze in overvloed groeien en wil je er toch graag een paar plukken om te gebruiken in de keuken? Informeer je dan zeker erg goed! Daarmee bedoelen we niet alleen de eetbaarheid (van de 16.000 soorten die wereldwijd voorkomen zijn er maar 250 eetbaar voor de mens en een van de meest giftige soorten ter wereld, de groene knolamaniet, groeit ook in Vlaanderen), maar ook de manier van plukken. Je hoort bijvoorbeeld altijd enkele paddenstoelen te laten staan en voorzichtig te werk te gaan, zodat je de zwam en het natuurleven geen schade toebrengt. Daarbij is plukken op sommige plaatsen verboden. Meer tips lees je in het eerder verschenen artikel 'Paddenstoelen plukken voor dummies'.

.

Daar is de herfst, daar zijn de paddenstoelen! Wie het bont allegaartje graag beter leert kennen, moet dezer dagen zeker de natuur in trekken, want de meer dan 4.000 soorten die voorkomen in Vlaanderen, duiken her en der op. Toch hoef je niet alle beschaving en technologie achter te laten bij die ontdekkingstocht, want ze kan je helpen om net meer te leren over de natuur.Zo roept Natuurpunt op om zoveel mogelijk soorten te identificeren met de gratis app ObsIdentify (te downloaden voor Google en Apple). Daarmee kan je via een foto ontdekken welke soort je voor je neus hebt en wat die allemaal doet voor het bos. 22 vaak voorkomende soorten vind je ook terug op een poster die de natuurorganisatie maakte. Belangrijke voetnoot: om paddenstoelen te identificeren en erover te leren, hoef je ze niet te plukken. Ze zijn immers een belangrijke voedselbron voor heel wat dieren, en erg nuttig als opruimers van dood materiaal. .