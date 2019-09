Volgens nieuwe satellietbeelden van NASA en het Europese agentschap ESA zouden de Boliviaanse bosbranden sinds augustus al minstens vier miljoen hectare bos en grasland in de as gelegd hebben. Dat is bijna drie keer de oppervlakte van Vlaanderen.

Het Chiquitania droogbos is een uniek inheems bos in Oost-Bolivia, tegen de Braziliaanse grens. Het staat bekend als leefgebied met een hoge biodiversiteit en er leven verschillende soorten die enkel en alleen daar voorkomen, maar wordt nu bedreigd. Sinds augustus woeden er hevige branden die maar niet onder controle raken. De toestand is ronduit rampzalig, zegt BOS+ vertegenwoordiger Lien Merre in Bolivia. 'Er verdwijnen de laatste weken gemiddeld duizend hectare kostbaar bos per uur.'

De branden legden in de regio naar schatting al 850.000 hectare bos in de as. Meer dan twaalf procent van de oppervlakte van het departement Santa Cruz is afgebrand. Boliviaanse bossen hebben regelmatig af te rekenen met branden, maar het is sinds 2010 geleden dat ze zo talrijk waren. Global Forest Watch detecteerde sinds begin dit jaar al 57.273 brandhaarden.

De meeste van de branden zijn veroorzaakt door de mens, want het is een goedkope en snelle manier om grond vrij te maken voor landbouw. 'De Boliviaanse overheid moedigt deze gecontroleerde branden de laatste jaren aan, mede onder druk van de agro-industrie.' Volgens Merre hoeft het niet te verbazen dat dit beleid uit de hand is gelopen. 'Op deze manier verdwijnen er aan een onheilspellend tempo waardevolle bossen voor landbouwgrond, terwijl de regio in Santa Cruz al van oudsher leeft van duurzaam bosbeheer.'

Ook buurland Paraguay heeft dit jaar volgens Global Forest Watch af te rekenen met een ongewoon hoog aantal branden, net als de al vaak belichte Amazone. 'Hoewel de verantwoordelijkheid van de nationale overheden verpletterend is, reiken de oorzaken en gevolgen van deze branden tot ver buiten de grenzen van deze landen', aldus Merre. 'Ook onze levensstijl in Vlaanderen heeft een impact die tot aan de andere kant van de planeet voelbaar is.'

BOS+ vraagt onder meer extra aandacht voor de impact van de Europese vleesproductie en de hiermee gepaard gaande toenemende druk op de (bos)gronden in Zuid-Amerika. Heel wat ontbossingen in Zuid-Amerika worden immers aangedreven door agro-industriële belangen en de Belgische veeteeltsector heeft voorlopig geen overtuigend antwoord wanneer zij wordt aangesproken op haar import van soja uit de betrokken landen.

Bos+ start nu met een inzameling om de schade te herstellen en om er opleidingen te bekostigen rond brandpreventie, blustechnieken en duurzaam bosbeheer.