Ontdek de prachtige nationale parken in Zweden

Blå Jungfrun National Park betekent letterlijk 'blauwe jonkvrouw'. Het is een onbewoond eiland dat 86 meter boven de Kalmar Straat in de Oostzee uitsteekt. Dankzij de geïsoleerde ligging - je moet vijf uur varen om er te komen - is het er lekker rustig en worden er allerlei sagen en legenden over verteld. Zo zouden heksen er op hun bezemstelen naartoe vliegen om er bijeenkomsten te houden. De granieten rotsen zijn glad afgerond tijdens de laatste ijstijd. Tussen de rotsen door groeien loofbomen. Leuk om te bezoeken zijn de grotten en vooral het labyrint van stenen waarvan niemand weet hoe het is ontstaan. Vaststaat dat het er in 1741 al was. In dat jaar bezocht de beroemde botanist Carl Linnaues het eiland en hij schreef er al over.