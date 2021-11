De ontbossing van het Amazonewoud in Brazilië is tussen augustus 2020 en juli 2021 met bijna 22 procent gestegen, in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om de grootste hoeveelheid verdwenen bos van de afgelopen 15 jaar.

De ontbossing van het Amazonewoud in Brazilië is tussen augustus 2020 en juli 2021 met bijna 22 procent gestegen, in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om de grootste hoeveelheid verdwenen bos van de afgelopen 15 jaar. Dat blijkt uit officiële ramingen van het Instituut voor Ruimteonderzoek (Inpe) op basis van satellietbeelden.

Op een jaar tijd werd een oppervlakte van in totaal 13.235 vierkante kilometer ontbost. Het is geleden van 2005-2006 (14.286 km2) dat er in het Braziliaanse regenwoud zo veel werd gekapt, zo valt op te maken uit de gegevens van Prodes, een monitoringsysteem van het Braziliaanse instituut Inpe.

Het is al voor het derde opeenvolgende jaar dat er sprake is van een snellere ontbossing in het gebied. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft internationaal al veel kritiek gekregen omdat hij te weinig zou doen om de houtkap te voorkomen.

De nieuwe gegevens 'betekenen een uitdaging voor ons en we zullen strenger moeten optreden tegen milieudelicten', zo heeft de Braziliaanse minister van Milieu Joaquim Leite erkend tijdens een persconferentie in Brasilia. Hij stelde wel dat de cijfers 'geen correcte weergave zijn van de realiteit van de afgelopen maanden'.

De Braziliaanse regering zegt ook dat de inspanningen tegen illegale ontbossing werden opgevoerd, onder meer met een verhoogde militaire aanwezigheid op het terrein.

