Zingende vogels, tjirpende krekels, zoemende bijen en ruisende bladeren: ieder bos in de wereld heeft zijn eigen unieke geluiden en die worden nu online vastgelegd in de Sounds of the Forest Library.

Zingende vogels, tjirpende krekels, zoemende bijen, ruisende bladeren, kabbelend water, een kloppende specht en met een beetje geluk het kraken van takken doordat er een ree rondwandelt: in het bos is het nooit volledig stil. Ieder bos in de wereld heeft zijn eigen unieke geluiden. Helaas neemt overal de geluidsvervuiling toe en zal de klimaatverandering de komende jaren voor ingrijpende veranderingen in de natuur zorgen.

Om te kunnen genieten van bosgeluiden die elders in de wereld te horen zijn en om er zeker van te zijn dat de unieke geluiden niet verloren gaan, is de Sounds of the Forest Library gelanceerd. Iedereen kan op deze website de geluiden uit de bossen uit zijn of haar omgeving online zetten en zo een uitgebreide bibliotheek met heelijke bosklanken uit alle hoeken van de wereld creëren.

Ben jezelf niet in de gelegenheid om de natuur in te trekken of wil je je gewoon even onderdompelen in het bos zonder er zelf te zijn, dan kan je op een wereldkaart kiezen uit wouden overal op aarde. Zo klinken bijvoorbeeld de Maori-belhoningvogels in het bos op de Auckland Islands in Nieuw-Zeeland:

En dit hoor je wanneer je rondwandelt in het Peñas Blancas National Park in Nicaragua:

Dichterbij huis, in Huy, kan je genieten van deze geluiden:

De online bibliotheek is een initiatief van het Timber Festival dat ieder jaar in de bossen in het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt. Het festival is bedoeld om onze relatie met bossen en bomen te verbeteren. Omdat het festival dit jaar niet door kon gaan, besloten de organisatoren - The National Forest en Wild Rumpus - om via de Sound of the Forest Library een soort online bijeenkomst te organiseren.

Het volgende Timber Festival staat gepland voor juli 2021 en als het dan wel door kan gaan, zullen artiesten en musici de verzamelde geluiden verwerken in hun en kunstwerken en muziek.

Zingende vogels, tjirpende krekels, zoemende bijen, ruisende bladeren, kabbelend water, een kloppende specht en met een beetje geluk het kraken van takken doordat er een ree rondwandelt: in het bos is het nooit volledig stil. Ieder bos in de wereld heeft zijn eigen unieke geluiden. Helaas neemt overal de geluidsvervuiling toe en zal de klimaatverandering de komende jaren voor ingrijpende veranderingen in de natuur zorgen. Om te kunnen genieten van bosgeluiden die elders in de wereld te horen zijn en om er zeker van te zijn dat de unieke geluiden niet verloren gaan, is de Sounds of the Forest Library gelanceerd. Iedereen kan op deze website de geluiden uit de bossen uit zijn of haar omgeving online zetten en zo een uitgebreide bibliotheek met heelijke bosklanken uit alle hoeken van de wereld creëren.Ben jezelf niet in de gelegenheid om de natuur in te trekken of wil je je gewoon even onderdompelen in het bos zonder er zelf te zijn, dan kan je op een wereldkaart kiezen uit wouden overal op aarde. Zo klinken bijvoorbeeld de Maori-belhoningvogels in het bos op de Auckland Islands in Nieuw-Zeeland: En dit hoor je wanneer je rondwandelt in het Peñas Blancas National Park in Nicaragua:Dichterbij huis, in Huy, kan je genieten van deze geluiden:De online bibliotheek is een initiatief van het Timber Festival dat ieder jaar in de bossen in het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt. Het festival is bedoeld om onze relatie met bossen en bomen te verbeteren. Omdat het festival dit jaar niet door kon gaan, besloten de organisatoren - The National Forest en Wild Rumpus - om via de Sound of the Forest Library een soort online bijeenkomst te organiseren.Het volgende Timber Festival staat gepland voor juli 2021 en als het dan wel door kan gaan, zullen artiesten en musici de verzamelde geluiden verwerken in hun en kunstwerken en muziek.