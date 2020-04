De Noordelijke IJszee zal nog voor 2050 ijsvrij zijn tijdens verschillende zomers. De effectiviteit van klimaatmaatregelen zal wel bepalend zijn voor de frequentie en de duur van die periodes, zegt nieuw onderzoek.

Het onderzoeksteam werd samengesteld uit wetenschappers van 21 onderzoeksinstituten van over de hele wereld. De coördinatie was in handen van de Universiteit van Hamburg in Duitsland.

Het team analyseerde recente resultaten van veertig verschillende klimaatmodellen. Met behulp van deze modellen bekeken de onderzoekers de toekomst van het poolijs in een scenario met hoge toekomstige CO2-emissies en weinig klimaatbescherming.

IJsvrij, ook zonder maatregelen

Zoals verwacht verdween in deze simulatie het ijs snel tijdens de zomermaanden. Uit de nieuwe studie blijkt echter dat het zee-ijs snel kan verdwijnen, zelfs als de CO2-uitstoot snel aan banden wordt gelegd.

'Als we de mondiale uitstoot snel en substantieel verminderen en zo de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius houden ten opzichte van het pre-industriële niveau, zal het Arctische zee-ijs desondanks waarschijnlijk af en toe verdwijnen tijdens de zomer', zegt Dirk Notz van de Universiteit van Hamburg. 'Ook blijkt dat dit nog voor 2050 al het geval zal zijn. Dit verraste ons echt', zegt hij.

. © Getty Images

CO2-uitstoot

Momenteel is de Noordpool het hele jaar door bedekt met zee-ijs. Elke zomer neemt het ijs wat af, in de winter groeit het weer aan.

Door de opwarming van de aarde is het totale gebied van de Noordelijke IJszee dat bedekt is met zee-ijs de afgelopen decennia snel gekrompen. Dat heeft aanzienlijke gevolgen voor het ecosysteem en het klimaat van de Noordpool: het zee-ijs is een jacht- en leefgebied voor ijsberen en zeehonden en houdt de Noordpool koel door zonlicht te weerkaatsen.

Hoe vaak de Noordpool ijsvrij wordt, hangt volgens de studie grotendeels af van de toekomstige CO2-uitstoot. Als die snel wordt beperkt, zullen ijsvrije jaren maar af en toe plaatsvinden. Met aanhoudende hoge emissies zal dat echter het geval zijn in de meeste jaren. De mens heeft dus nog steeds een impact en daarmee ook invloed op de evolutie van het zee-ijs, stellen de onderzoekers.

Het onderzoeksteam werd samengesteld uit wetenschappers van 21 onderzoeksinstituten van over de hele wereld. De coördinatie was in handen van de Universiteit van Hamburg in Duitsland.Het team analyseerde recente resultaten van veertig verschillende klimaatmodellen. Met behulp van deze modellen bekeken de onderzoekers de toekomst van het poolijs in een scenario met hoge toekomstige CO2-emissies en weinig klimaatbescherming.IJsvrij, ook zonder maatregelenZoals verwacht verdween in deze simulatie het ijs snel tijdens de zomermaanden. Uit de nieuwe studie blijkt echter dat het zee-ijs snel kan verdwijnen, zelfs als de CO2-uitstoot snel aan banden wordt gelegd.'Als we de mondiale uitstoot snel en substantieel verminderen en zo de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius houden ten opzichte van het pre-industriële niveau, zal het Arctische zee-ijs desondanks waarschijnlijk af en toe verdwijnen tijdens de zomer', zegt Dirk Notz van de Universiteit van Hamburg. 'Ook blijkt dat dit nog voor 2050 al het geval zal zijn. Dit verraste ons echt', zegt hij.CO2-uitstootMomenteel is de Noordpool het hele jaar door bedekt met zee-ijs. Elke zomer neemt het ijs wat af, in de winter groeit het weer aan.Door de opwarming van de aarde is het totale gebied van de Noordelijke IJszee dat bedekt is met zee-ijs de afgelopen decennia snel gekrompen. Dat heeft aanzienlijke gevolgen voor het ecosysteem en het klimaat van de Noordpool: het zee-ijs is een jacht- en leefgebied voor ijsberen en zeehonden en houdt de Noordpool koel door zonlicht te weerkaatsen.Hoe vaak de Noordpool ijsvrij wordt, hangt volgens de studie grotendeels af van de toekomstige CO2-uitstoot. Als die snel wordt beperkt, zullen ijsvrije jaren maar af en toe plaatsvinden. Met aanhoudende hoge emissies zal dat echter het geval zijn in de meeste jaren. De mens heeft dus nog steeds een impact en daarmee ook invloed op de evolutie van het zee-ijs, stellen de onderzoekers.