Vijf nieuwe wandelroutes moeten het Arboretum in Tervuren beter toegankelijk maken voor natuurliefhebbers. Een nieuwe website en boek zetten deze verborgen parel binnen het Zoniënwoud in de verf.

Het Arboretum van Tervuren is beroemd om de meer dan 600 soorten en 30.000 collectiebomen en struiken. Honderden wandelaars kennen de schoonheid van het woud al, maar voor veel natuurliefhebbers is dit Arboretum nog altijd een verborgen parel binnen het Zoniënwoud. Om meer wandelaars bekend te maken met het natuurgebied is er een nieuwe website en boek gelanceerd. Ook zijn er vijf nieuwe wandelroutes uitgestippeld om het Arboretum toegankelijker te maken.

. © Arboretum Tervuren

Het Geografisch Arboretum van Tervuren is uniek in de wereld. Vanaf 1902 werden op 120 hectare bomen aangeplant, afkomstig uit bijna tachtig bossen geleden in de gematigde klimaatzone van het noordelijk halfrond: uit Europa, Azië, Noord-Afrika en Noord-Amerika. In elke geografische streek werden bomen en struiken geselecteerd om een typisch boslandschap uit die regio te creëren. 'Tiny forests' uit een periode waarin die term nog lang niet bestond. In het Arboretum zijn nu bomen te vinden die in de streek waar ze oorspronkelijk vandaan komen bijna niet meer voorkomen. Denk maar aan de Amerikaanse kastanje Castanea dentata. De groene, brede weiden tussen de bospartijen laten de monumentaliteit van de bomen nog beter tot hun recht komen.

. © Arboretum Tervuren

'Het nieuwe boek met de titel 'Geografisch Arboretum van Tervuren: een wereldreis rond bomen' leidt lezers binnen in een rijke variatie aan bossen in Amerika, Europa en Azië', zegt Patrick Huvenne, als arboretumbeheerder een van de drie auteurs van het boek. 'We zoomen ook in op het gespecialiseerde beheer van zo'n levende collectie en op de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt voor het duurzaam bosbeheer. Kaarten, grafieken en historische documenten ondersteunen het verhaal. De professionele fotografie spreekt uit de prachtige foto's. We hopen dat onze passie voor dit unieke stuk natuur van elke bladzijde af spat. Zowel voor mensen die nu al de weg naar het Arboretum vinden als voor de groep die de verborgen parel nog niet kent.'

. © Getty Images

Op de nieuwe website vinden bezoekers onder andere een inventaris van de collectie. Ze vinden daarop per 'tiny forest' welke bomen er staan, waar die oorspronkelijk vandaan komen en achtergrondinformatie bij de bomen en struiken. Verder vind je er een overzicht van de activiteiten die je er kan ondernemen: wandelen, fietsen, paardrijden, deelnemen aan georganiseerde activiteiten..... En om je alvast in de stemming te vinden, kan je online een collectie beelden van het Arboterum bekijken.

. © Getty Images

De wandelroutes uit het boek zijn met dezelfde kleurcode op het terrein angeduid. De gemeentelijke toeristische dienst van Tervuren verdeelt een folder met een eenvoudig, duidelijk wandelkaartje. Alle documenten zijn in vier talen beschikbaar.

. © Getty Images

